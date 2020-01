Kinderen in actie voor dieren in Australië

Kinderen gaan met een speciale tv-actie geld ophalen voor bedreigde dieren in Australië. Samen met NPO Zapp en het Wereld Natuurfonds (WNF) wordt volgende week zaterdag de uitzending SOS Koala uitgezonden.

Presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart roepen kinderen en scholen op om komende week geld in te zamelen om de koala’s en andere dieren in het door bosbranden geteisterde land.

Leefgebied herstellen

Ook bioloog en presentator Freek Vonk, die erg populair is onder kinderen, zegt dat hij hoopt dat het leefgebied kan worden hersteld. „Australië wordt al weken geteisterd door hele heftige bosbranden, misschien wel de ergste in de geschiedenis. Ik vind het als bioloog super erg om te zien dat zo'n prachtig land verwoest wordt."

De tv-actie begint om 9.00 uur. Daarna volgen updates op meerdere momenten van de dag. Kinderen mogen ook de hele ochtend naar de studio van Zapp Live in Hilversum komen om persoonlijk een donatie te doen.

Miljarden dieren omgekomen

WNF richt zich op hulp aan gewond geraakte dieren en natuurherstel in leefgebieden van koala's en andere wilde dieren die in de as zijn gelegd. Het gebied dat de afgelopen maanden door de uitzonderlijk felle natuurbranden is verwoest, is al 2,5 keer zo groot als Nederland: 10 miljoen hectare. Het Australische WNF schat dat een miljard dieren (zoogdieren, vogels en reptielen) zijn omgekomen.

De bosbranden, die sinds decennia niet zo hevig waren, hebben enorme stukken land verschroeid. Zeker 28 mensen kwamen om, meer dan 2000 huizen zijn verwoest en veel dieren stierven. Duizenden Australiërs zijn geëvacueerd.

Ook geld voor Rode Kruis

Het Rode Kruis en WNF hebben tot nog toe ieder zo'n 1,2 miljoen euro ontvangen voor noodhulp aan Australië. Beide Nederlandse organisaties maken het geld over aan hun zusterorganisaties in het door hevige bosbranden geteisterde land.

Het Rode Kruis helpt inwoners van de getroffen gebieden onder meer in ruim honderd evacuatiecentra. Mensen krijgen naast eerste levensbehoeften als voedsel, water en toiletartikelen psychosociale hulp. Australiërs die alles zijn kwijtgeraakt in de vuurzee, kunnen financiële steun krijgen om de spullen te kopen waar ze de grootste behoefte aan hebben.

Veel regen

Inmiddels vallen er in het zuidoosten van Australië fikse regenbuien. De brandweer is blij met deze buiten, maar ze kunnen op termijn ook tot problemen leiden. De staten Victoria, New South Wales en South Australia werden afgelopen maanden getroffen door hevige bosbranden, hebben nu te maken met veel regen.

„We hopen dat dit de komende dagen zo doorgaat", laat de brandweer van New South Wales vrijdag weten. „De regen is de afgelopen 24 uur over de meeste getroffen gebieden gevallen. En dat is geweldig nieuws." Het maakt het blussen van de branden een stuk makkelijker.

Toch waarschuwen de autoriteiten nu ook voor de hevige regenbuien. Als de gebieden vol stromen met water kan het voor brandweerwagens moeilijk zijn de verschroeide gebieden te bereiken. Ook is er een kans op overstromingen, omdat de verbrande grond het water niet kan vasthouden.