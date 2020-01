Humberto pissig om 'racistische' column

Een fragment uit een column van AD-journalist Angela de Jong heeft bij Humberto Tan voor flink wat woede gezorgd. Tan noemt de column ‘racistisch en vrouwonvriendelijk’.

De column ging over de nieuwe talkshow Op1, waarvan dinsdagavond Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana de presentatie verzorgden.

‘Ouderwets beeld’

„Angela schrijft en ik citeer letterlijk: ‘Tijs en Giovanca. Ik was van tevoren bang dat het een ouderwets beeld zou opleveren van de ervaren witte man en een bevallige donkere assistente ernaast. Maar daar hadden ze in de voorbereiding op geanticipeerd. Er was duidelijk afgesproken dat Giovanca in alle gesprekken de leiding zou hebben en Tijs de dienende rol had”, zegt Tan in een gesprek met Frits Barend op NPO Radio 1.

Tan was daar te gast om te praten over de strijd om de kijkcijfers van de talkshows, samen met Rob Goossens van De Telegraaf. „Ik vond dit wel een schandalige column”, aldus Tan. „Hiermee impliceert ze eigenlijk, omdat Giovanca donker en vrouw is, dat ze van tevoren had bedacht dat ze dienend zou zijn.”

Hij vervolgt: „Ik was woest. Dit is niet alleen vrouwonvriendelijk, het is ook racistisch. Zij beoordeelt haar op haar uiterlijk en haar sekse. Op basis daarvan oordeelde ze dus al vooraf: ‘dat is een dienende rol voor Giovanca.”

Meer kritiek

De Jong kreeg deze week al meer kritische opmerkingen. De AD-journalist was vorige week in de eerste uitzending van Jineks talkshow te gast en zou daarmee minder onafhankelijk zijn. „Business as usual”, reageerde De Jong op Radio 1 op de kritiek.