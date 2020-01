Droombaan: Iers privé-eiland zoekt beheerders

Altijd al willen weten hoe het is om een privé-eiland te bezitten? Dan is dit je kans. Het Ierse Great Blasket Island zoekt namelijk twee mensen die van april tot oktober de vakantiehuisjes en het koffiehuis willen beheren.

Great Blasket Island is een relatief klein eiland voor de kust van Ierland. Een tijd geleden zijn de vakantiewoningen op het eiland opgeknapt door Alice Hayes en haar partner Billy O’Connor, zij zoeken elk jaar een nieuw stel dat de accommodaties wil runnen.

Wie denkt dat deze droombaan stiekem één grote vakantie is, heeft het echter mis. De Ierse Lesley Kehoe en Gordon Bond zijn nu namelijk de beheerders van de accommodaties en voor hen was dit avontuur een hele uitdaging. Zo is er op het eiland geen stromend warm water. Voor een warme douche moet je dus zelf water koken. Ook levert het eiland je een gratis social media detox. Er is namelijk geen wifi en ook geen elektriciteit, even Facebook checken zit er dus niet in.

Ondanks dat het leven op het eiland niet zo romantisch is als het in eerste instantie lijkt, hebben Hayes en O'Connor inmiddels al 7000 reacties gekregen op de vacature. Als jij en je partner of vriend(in) nog kans willen maken, moet je er dus snel bij zijn!