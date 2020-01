Besparen op het onderhoud van je auto: 4 tips

Autorijden is niet goedkoop… Zo kost de aanschaf van een auto natuurlijk veel geld, maar je betaalt ook nog eens veel geld aan vaste lasten. En wat dacht je van het onderhoud?

Denk aan de autoverzekering, de wegenbelasting, de benzinekosten en het onderhoud van de auto. Op de eerste drie punten kun je moeilijk besparen, je auto dient namelijk verzekerd te zijn in Nederland en wegenbelasting is ook een verplichting. Het onderhoud van de auto kan echter vaak een stuk goedkoper. Hoe kun je daar nu op besparen?

Besparen op het onderhoud van je auto

Het goed onderhouden van je auto is natuurlijk erg belangrijk. Het rijden in een auto die niet goed onderhouden is, kan op de eerste plaats gevaarlijk zijn. Ten tweede heb je kans dat je niet door de apk-keuring komt. In het slechtste geval kom je in een later stadium voor verrassingen te staan. Denk bijvoorbeeld aan onderdelen die vervangen moeten worden omdat je de auto niet goed onderhouden hebt. Kortom, het onderhouden van je auto is essentieel en dit kost natuurlijk geld. Hoeveel geld, dat ligt helemaal aan jou, want het kan namelijk ook een stuk goedkoper. Hier lees je vier tips.

1 Doe de ‘simpele dingen’ zelf

Je hebt mensen die voor elk wissewasje naar de garage gaan. Denk bijvoorbeeld aan het verversen van de olie, het controleren van je bandenspanning of het vervangen van onderdelen zoals de lucht- en brandstoffilters. Deze dingen kun je, met een beetje onderzoek, eenvoudig zelf uitvoeren. Zoek bijvoorbeeld instructievideo’s op YouTube of lees een paar artikelen waarin het duidelijk wordt uitgelegd. Hiermee kun je een flinke duit besparen. Voor het vervangen van onderdelen, kun je bijvoorbeeld auto-onderdelen bestellen bij Carpardoo of bij een andere webshop. Dit is een stuk goedkoper dan bij de garage en veel onderdelen kun je met een beetje voorkennis zelf monteren.

2 Luister naar je auto

Het dashboard van menig moderne auto laat je weten wanneer er iets aan de hand is. Er zijn talloze lampjes op het dashboard te zien die gaan branden als er iets moet gebeuren. Brandt er zo’n lampje? Zoek dan uit waar dit lampje voor staat en los het probleem op. Ook als je auto ineens rare geluiden maakt of anders aanvoelt, raden we je aan om er even naar te kijken of de auto naar de garage te brengen.

Foto: Colourbox

3 Wees zuinig op je auto

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Wanneer je een auto met zorg behandelt, dan hoeft er veel minder onderhoud uitgevoerd te worden. Acties als met een koude motor wegscheuren, met piepende banden door de bochten rijden, heel ‘ruig’ schakelen, of je auto buiten laten staan wanneer het slecht weer is en je een garage hebt, zorgen er allemaal voor dat onderdelen van de auto sneller slijten. Doe dus voorzichtig met je wagen en je hoeft minder vaak naar de garage voor onderhoud.

4 Zorg dat je geen onderhoudsbeurt mist

Het klinkt misschien raar, maar ervoor zorgen dat je auto geregeld een onderhoudsbeurt krijgt, zorgt er op lange termijn voor dat je minder geld kwijt bent. Zo heb je meer kans om goedkoop de apk-keuring door te komen en kom je in de toekomst niet voor dure reparaties te staan. Houd in ieder geval de onderhoudsdata in het onderhoudsboekje aan en als het even mogelijk is kun je altijd een keer extra gaan.