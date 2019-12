Zo maak je de beste kiekjes tijdens de donkere dagen

’s Avonds foto’s maken is - vooral in deze donkere periode - lastig. De HUAWEI nova 5T, een telefoon die zowel je oog als portemonnee gelukkig maakt, brengt daar verandering in.

Buiten is het koud en guur en binnen branden de lichtjes. Dat betekent maar één ding: het is bijna kerst. Maar ook: ’s morgens wordt het laat licht en ‘s avonds vroeg weer donker. Om al die gezellige momenten in de wintermaanden tóch goed vast te kunnen leggen, heeft Huawei een nieuwe telefoon ontwikkeld: de HUAWEI nova 5T. Een toestel met een scherpe camera én prijs. De nova-serie is in sommige landen al verkrijgbaar en razend populair onder jong publiek. Sinds vrijdag is de eerste telefoon van deze reeks ook in ons land te koop.

5 camera's

De camera is makkelijk te bedienen. De camera is volledig ondersteund door Artificial Intelligence, waardoor je plaatjes eruit rollen als een pro. Met deze functie is de camera slim genoeg om zelf de juiste autofocus, sluitertijd en ISO-waardes te kiezen. Zo ben je als amateurfotograaf in staat om de mooiste foto’s te maken. Fotografeer er rustig op los, want met de krachtige batterij en de grote hoeveelheid geheugen aan boord van het toestel kan je alle kanten op.

Het toestel heeft vier camera’s aan de achterkant en één aan de voorkant. Het gaat om een 32 megapixel selfiecamera aan de voorkant en aan de achterkant een HD-lens van 48 megapixel, een wijkhoeklens, macro lens en bokeh lens. Deze laatste zorgt ervoor er diepte in de foto komt, waardoor de persoon in de voorgrond scherp wordt ten opzichte van een onscherpe achtergrond. Ideaal voor mooie portretfoto’s van je familie tijdens de feestdagen. De camera’s leggen met gemak alles vast: van landschappen tot close-up shots, en ja, dus óók in het donker.

Het enige wat jij hoeft te doen is op het knopje op je beeldscherm klikken.

Metro testte de telefoon tijdens het Amsterdam Light Festival en dat zag er zo uit.

Deze foto is gemaakt met de HUAWEI nova 5T tijdens het Amsterdam Light Festival.

De HUAWEI nova 5T is vanaf vrijdag in Nederland beschikbaar voor een adviesprijs van 429 euro.