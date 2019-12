Toch nog 'witte kerst' door Canadees bedrijf

Zijn ze wit of zijn ze zwart? Nederland was weer even in de ban van een optische illusie, van een paar schoenen dit keer.

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat het internet er maar níet uitkwam: was de jurk nou blauw met zwart of wit met goud? Illusionist Victor Mids plaatste afgelopen week een nieuw dilemma op zijn Instagram-account, van een paar schoenen dit keer. Het exemplaar is duidelijk zwart met witte opdruk, of toch niet?