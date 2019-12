Sluiten we 2019 af met Bohemian Rhapsody? Top 2000 zaterdag bekend

Sluiten we het jaar wederom af met de welbekende 'Bohemian Rhapsody'? Of wordt het een ander nummer? Aan het einde van de middag wordt het bekendgemaakt.

Het top 2000 Café opent zaterdag de deuren voor de onthulling van de hoogst genoteerde platen in de top 2000 van dit jaar. NPO Radio 2 maakt tijdens de eerste radio-uitzending van dit jaar vanuit het café bekend of we 31 december voor de zeventiende keer afsluiten met Queens 'Bohemian Rhapsody'.

Stemfinaledag

De hele week heeft Nederland kunnen stemmen op welke nummers in de Top 2000 moeten staan. Zaterdagmiddag om 17.00 uur sluiten de stembussen, nog geen uur later maakt de radiozender bekend welke liedjes het hoogst zijn geëindigd. De vijf hoogst genoteerde nummers worden live onthuld.

NPO Radio 2 staat zaterdagmiddag volledig in het teken van de stemfinaledag. Er komen verschillende bekende Nederlanders langs in de studio in het Top 2000 Café om het over hun favoriete liedjes te hebben. Onder anderen Douwe Bob en Humberto Tan schuiven aan.

Nummer één

'Bohemian Rhapsody' voerde de oudejaarslijst vorig jaar voor de zestiende keer aan. Slechts vier keer ging Queen niet aan kop. In 2015 stond John Lennons 'Imagine' op 1, in 2014 en 2010 waren het The Eagles met 'Hotel California'. In 2005 werd de Top 2000 voor het eerst - en het laatst - aangevoerd door een Nederlander: toen kreeg 'Avond' van Boudewijn de Groot de meeste stemmen.

'Avond' was vorig jaar de hoogst genoteerde Nederlandse plaat, op nummer 10. Bovenin de lijst wisselden Billy Joels 'Piano Man' en 'Stairway To Heaven' van Led Zeppelin van plek. Joel veroverde de derde plek, achter 'Bohemian Rhapsody' en 'Hotel California', Led Zeppelin zakte naar nummer 4. 'Wish You Were Here' van Pink Floyd maakte de top 5 compleet.

DJ-team

De lijst der lijsten is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen. Leo Blokhuis maakt dit jaar voor het eerst deel uit van het dj-team dat de Top 2000 presenteert. Annemieke Schollaardt, Jan-Willem Roodbeen, Bart Arens, Gijs Staverman, Rob Stenders, Ruud de Wild, Wouter van der Goes, Stefan Stasse, Paul Rabbering, Rick van Velthuysen en Frank van ’t Hof zijn er net als vorig jaar weer bij.

Roodbeen mag op Eerste Kerstdag aftrappen om 08.00 uur met de nummer 2000.