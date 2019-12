Phishing-sms kost Nederlander een miljoen euro

Het slachtoffer uit Noord-Nederland is bijna een miljoen euro kwijtgeraakt aan oplichters.

Een anonieme man uit het noorden van Nederland is de dupe geworden van een van de grootste phishingzaken tot nu toe. Hij kreeg in september een sms die van zijn bank leek te komen met het bericht dat zijn pas bijna verliep. Vervolgens klikte de man op een link in het bericht en vulde zijn gegevens in op wat achteraf een nagemaakte website bleek te zijn. Met zijn gegevens wisten de oplichters in korte tijd bijna een miljoen euro van zijn rekening te halen. Nooit eerder maakten fraudeurs op zo’n manier zoveel geld buit bij slechts één slachtoffer.

De oplichters sluisden hun buit via 136 rekeningen van zogenoemde ‘geldezels’ weg. Vaak zijn dit kwetsbare jongeren die via social media worden benaderd met het vooruitzicht om snel geld te verdienen. De geldezels stellen hun bankrekening tijdelijk beschikbaar, waarop de criminelen vervolgens het gestolen geld storten om het er daarna van af te halen. In ruil voor hun medewerking krijgen de ezels een deel van de buit. Deze twijfelachtige samenwerking is strafbaar en banken kunnen de ezels gemakkelijk opsporen. Ze worden dan geregistreerd als fraudeur en kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Makkelijk

Het is relatief gemakkelijk om zo’n zwendel op te zetten, terwijl de pakkans klein is „Zelfs een minder handige fraudeur kan voor weinig geld een bijna niet van echt te onderscheiden bankwebsite opzetten,” vertelt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. „Bestanden met telefoonnummers en e-mailadressen zijn voor een paar tientjes te koop. Die stuur je dan allemaal hetzelfde bericht en dan is het wachten tot je beet hebt.”

Beugel adviseert mensen dan ook om nooit via een link in een sms of email persoonlijke bankzaken te regelen. Als een bank je via sms of e-mail vraagt om iets via een link te betalen, of je gegevens in te vullen, dan is het gegarandeerd nep. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Marktplaatsverkopers. „Het is veel veiliger om gewoon zelf je bankier-app op je telefoon te openen en op die manier te betalen. Bij twijfel moet je altijd contact op nemen met je bank”, benadrukt hij. Als je nog nooit eerder aan die persoon of naar dat rekeningnummer hebt betaald, wees dan wel op je hoede en controleer het via een ander nummer of adres dan wat als afzender in het betaalverzoek staat.

Populair

De schade die oplichters maken met phishing, wordt steeds groter. In de eerste zes maanden van dit jaar maakten criminelen in totaal 3,1 miljoen euro buit in ons land met deze zwendel. Het benadrukt nog eens hoe groot de roof van bijna een miljoen euro bij één slachtoffer is.

Of de gedupeerde al zijn geld terugkrijgt, is nog niet bekend. Maar er is hoop: in de eerste helft van 2019 kreeg bijna 98 procent van alle phishingslachtoffers het gestolen bedrag vergoed.