Man scheurt schilderij van Picasso van 23 miljoen euro kapot

De Britse politie heeft een man opgepakt die afgelopen zaterdag in de kunstgalerie Tate Modern in Londen een schilderij van Pablo Picasso kapotscheurde.

Het kunstwerk van de beroemde schilder was zeker 20 miljoen pond waard, wat omgerekend ruim 23 miljoen euro is.

Onderzoek gestart

Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk. Volgens de BBC heeft de vermoedelijke dader, Shakeel Massey (20) uit Londen, het doek verscheurd. De jongeman is in voorlopige hechtenis genomen tot de hoorzitting op 30 januari. Het is niet bekend waarom de man het kunstwerk vernielde.

Het kunstwerk heet 'Bust of a Woman' en toont Picasso's minnares Dora Maar. Het is geschilderd in Parijs in mei 1944, tijdens de laatste maanden van de nazibezetting. De kunstgalerie Tate Modern wil geen details geven over de staat van het kunstwerk. Een team van kunstexperts onderzoekt momenteel de schade.