Jaarhoroscoop 2020: hoe gaat jouw jaar eruit zien?

Ram 21/3-19/4

Gezondheid

Over jouw gezondheid heb je dit jaar geen klagen. Je zorgt ook echt beter voor jezelf. Zowel op fysiek, mentaal als emotioneel vlak ben je goed bezig en je zult zelfs het spirituele in jezelf omarmen. Maar je begint met het luisteren naar je lichaam en de signalen die je lichaam uitzendt, neem jij serieus. Wees lief voor je lijf!

Werk

De eerste helft van het jaar zal je carrière iets minder jouw aandacht hebben dan normaal. Alles loopt zoals het loopt en je hebt andere dingen aan je hoofd. Je bent wel aan het netwerken en dat kan tegen het einde van de zomer toch tot nieuwe mogelijkheden leiden. Je gaat in de tweede helft van het jaar meer jouw ware talenten benutten.

Liefde

Jij krijgt een super jaar, waarin jij speelt en plezier hebt. Je hebt romantische vriendschappen, maar niet te vast. Misschien verandert dat later in het jaar. Door je luchtige houding krijg je duidelijkheid in moeilijk lopende relaties. Heb jij een vaste relatie dan zal er zeker het een en ander veranderen, maar ook jij krijgt meer duidelijkheid voor jezelf.

Stier 20/4-20/5

Gezondheid

Je hebt genoeg energie, maar wel de neiging om die te verspillen waardoor je gezondheid in gevaar kan komen. Als je te graag lekkere dingen eet, rookt of drinkt, pas dan extra goed op. Je zult echt op zijn minst moeten minderen of liever nog stoppen. Als jij je dromen waar wilt maken dit jaar let dan heel goed op je voeding.

Werk

Dit jaar heb jij periodes waarin je echt heel erg hard werkt en je hebt periodes waarin al dat hele harde werken opeens wordt beloond. Je doet het niet voor niets. Echter je gaat wel de vraag naar financiële veiligheid onderzoeken. Komt jouw gevoel voor veiligheid echt uit je bankrekening of kun je ware veiligheid beter ergens anders vandaan halen?

Liefde

Het eerste kwartaal kwakkelt het wat maar blijf geduldig. De persoon die jij op het oog hebt zal zijn persoonlijke gereserveerdheid langzaam maar zeker laten varen. Jouw geduld en emotionele stabiliteit geeft hem of haar het vertrouwen dat nog ontbrak. Zit je al in een vaste relatie, ook dan krijg je door geduld waar je naar verlangt.

Tweeling 21/5-20/6

Gezondheid

Jij hebt dit jaar jouw gezondheid voor het grootste deel zelf in de hand. De connectie tussen je humeur en je gezondheid is echt overduidelijk. Als jij je goed voelt is er geen griep die jou velt. Maar ben je een beetje down, dan is jouw immuunsysteem ook down. Dus wees extra lief voor jezelf en zorg dat jij je goed voelt, dan komt de rest vanzelf.

Werk

Je krijgt goed betaald voor het werk dat je doet. Maar je gaat je wel afvragen of het werk dat jij doet wel de voldoening geeft die je eigenlijk wilt hebben en je ware talenten wel aanspreekt. Het is goed om eerlijk naar jezelf te kijken en te bedenken dat geld maar een deel vergoed. Misschien word je wel (nog) gelukkiger als je dat doet waar je hart ligt.

Liefde

Het wordt een jaar vol verrassingen op het gebied van de liefde, of je nu wel of geen liefdesrelatie hebt. Acceptatie van het “ongewone” staat bij jou op de agenda. Je zult veel meer met jouw geliefde in de openbaarheid treden. Het knusse binnen zitten is wel even klaar. Het is tijd om weer volop in het sociale leven te stappen.

Kreeft 21/6-22/7

Gezondheid

Zorg dat jij een gezond voedingspatroon volgt en regelmatig beweegt. Dan zal je immuunsysteem zeker op niveau blijven. Vooral buiten sporten kan een extra boost geven. Veel zuurstof doet je lichaam goed. Alles om het stressniveau laag te houden en/of op tijd af te bouwen. Als laatste is het echt verstandig om op tijd te gaan slapen.

Werk

Vind de balans tussen ambitie, verantwoordelijkheden en je tijdsbestek. Dat wordt de uitdaging voor dit jaar. Wat voor jou persoonlijk het beste werkt, is iets dat alleen jij kunt ontdekken. Zorg dat je jouw ambities het eerste kwartaal op de rit krijgt. In die periode durf je net iets meer en heb je ook net iets meer geluk. Daarna pluk jij de vruchten.

Liefde

Bemoeder je geliefde niet. Vooruitgang zal komen vanuit de ander, geef hem/haar de vrijheid en het gevoel de touwtjes in handen te hebben. Wees duidelijk in wat jij verwacht en wilt. Wees voor jezelf ook duidelijk waarom jij dat wilt, op emotioneel niveau, diep van binnen. Wat maakt dat jij de dingen wilt die je wilt. Reflectie en meditatie kunnen je helpen.

Leeuw 23/7-22/8

Gezondheid

Jij kunt stevig onder stress staan. Je plant graag veel activiteiten, die eigenlijk niet in een dag te plannen zijn. Dat kan uiteraard leiden tot vermoeidheid en het idee dat je nooit dat kunt doen, dat je eigenlijk wilt doen. Dus, gun jezelf wat tijd. Tijd om te ontspannen en van het leven te genieten. Het zal je gezondheid zeker goed doen.

Werk

Het is goed als jij dit jaar nagaat of jouw huidige manier van geld verdienen nog steeds bij jou past. Past het niet meer? Kijk dan uit naar nieuwe kansen, ze komen zeker langs dit jaar. Blijf niet stug vasthouden aan je oude manier van werken, als het niet meer past. Je krijgt dit jaar creatieve ideeën om jouw idealen waar te maken.

Liefde

Heb jij een relatie dan kun jij rekenen op een verdieping op emotioneel niveau van jouw relatie, jullie groeien op alle fronten naar elkaar toe. En ben je single reken dan op romances en emotioneel mooie belevenissen. Je denkt misschien dat je al het een en ander hebt mogen meemaken, maar dit jaar leer je pas echt wat een ware relatie is.

Maagd 23/8-22/9

Gezondheid

Je gezondheid ziet er goed uit, zolang jij op je voeding let. Je darmen hebben veel te verteren op emotioneel gebied en kunnen daardoor wat overbelast zijn. De lente is de beste periode om een nieuwe leefstijl door te voeren, je zult dan het meest gemotiveerd zijn. Zorg naast gezonde voeding ook voor beweging waar je echt plezier in hebt.

Werk

Jij mag je talenten wat meer tonen. Maak je sterk, je weet waar je over praat. Dit wordt jouw jaar om te laten zien wat jij in huis hebt. Jij kunt in de leidersrol stappen, je stem een keer verheffen of van baan veranderen. Er staan grote veranderingen voor de deur, enkel en alleen omdat jij je zelfverzekerder kunt neerzetten.

Liefde

In de liefde is het dit jaar redelijk harmonisch voor jou. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Echte vriendschappen in je leven zullen zich verdiepen. Als je single bent kunnen daaruit nieuwe liefdesrelaties ontstaan. Heb je een relatie die goed is, zal de relatie zich verdiepen. Is de relatie niet wat jou gelukkig maakt, dan kun je de knoop doorhakken dit jaar.

/ Unsplash

Weegschaal 23/9-22/10

Gezondheid

Je gezondheid wordt steeds beter, omdat je er hard voor werkt. Je stelt je helemaal open voor alternatieve geneeswijzen en therapieën. Je gaat holistisch kijken en ervaart hoe lichaam en geest daadwerkelijk invloed op elkaar hebben. Als jij gelukkig bent, heb je meer energie en word je veel minder snel ziek. Goed bezig!

Werk

Je oude manier van geld verdienen werkt waarschijnlijk niet meer zo goed. Wat jou veilig liet voelen, verandert. Je gaat je ware idealen integreren in je werk. Wat maakt jou echt gelukkig? Wat is jouw missie in het leven? Dat zijn de dingen waar jij je op wilt richten. En dat is opeens veel belangrijker dan geld verdienen.

Liefde

Je sociale leven vraagt dit jaar meer aandacht en energie dan andere jaren. Er kunnen zich in de familie veranderingen aankondigen of je verandert van vriendengroep. Je zult in je liefdesrelatie wat onenigheid krijgen, maar het zal je relatie slechts verdiepen. Singles kunnen een opleving van een oude liefde ervaren.

Schorpioen 23/10-21/11

Gezondheid

Jouw gezondheid blijft zoals het is, geen bijzonderheden. Je gaat je kijk op je leefstijl echter wel bijstellen. Lichaam en geest worden beide even belangrijk voor je. Een gezonde geest in een gezond lichaam en vice versa. Je hebt meer energie dit jaar. Het enige dat iets meer aandacht kan gebruiken is je rug. Zorg voor voldoende beweging.

Werk

Jij doet alles met passie, dus ook je werk. Je krijgt te maken met machtige mensen die genoeg invloed hebben om jou dat extra duwtje in de juiste richting te geven om waar te maken waar jij van droomt. Het is verfrissend om te zien dat jij een keer een ander nodig hebt om echt vooruit te komen. Ga er zorgvuldig mee om.

Liefde

Het kan een roerig jaar voor jou worden. Er komen ongewone romances op je pad, die passievol en intens zijn. Voor de singles is dat genieten. Heb je een relatie dan zul je moeten kiezen. Beide keuzes zullen je gelukkig maken. Vertrouw gerust op je hart want je intuïtie zit er niet naast. Na de zomer komt er ruimte voor definitieve verbindingen.

Boogschutter 22/11-21/12

Gezondheid

Om je gezondheid hoef jij je geen zorgen te maken. Jouw extra inzet van de laatste jaren werpt zijn vruchten af. Het beste advies om gezond te blijven is, naast zo doorgaan, je dromen waarmaken. Maar blijf tijdens dat proces wel met twee voeten op de grond staan en de feiten checken. Droom niet weg naar een onrealistische wereld.

Werk

Samenwerken op allerlei niveaus en manieren is de sleutel tot succes op werkgebied. Blijf heel goed voelen wie wel en niet bij jou past. Je zult nieuwe mensen ontmoeten en anderen zullen verdwijnen uit je leven. Communicatie met deze partners is essentieel en blijft een thema in jouw leven. Wees onberispelijk in je woorden.

Liefde

In de liefde draait het allemaal om het loslaten van achterhaalde ideeën en het onderzoeken van bestaande relaties. Jij staat dit jaar fris en fruitig in het leven en in jouw relatie. Er komen zeer romantische periodes aan dit jaar. Ook singles zullen dit merken. Zij kunnen zeker in de werksfeer romantische toenaderingen verwachten.

Steenbok 22/12-19/1

Gezondheid

Jij kunt dit jaar veel last hebben van stress. Waarschijnlijk omdat je te veel werkt en/of niet het juiste werk doet. Zorg dat je vooral veel tijd besteedt aan ontspanning, beweging en slaap. Je kunt klachten krijgen als vermoeidheid, hoofdpijn en rugpijn. Blijf op je werk zoeken naar manieren om het stressniveau te verminderen.

Werk

Jij werkt hard zoals altijd, maar toch zijn de opbrengsten niet naar wens. Zeker de eerste helft van het jaar kun je wat ontevreden zijn. Maar de tweede helft van het jaar biedt nieuwe kansen. Je blijft hard werken, en je onderzoekt oude ideeën in een nieuw jasje. Doe dat zorgvuldig want deze vernieuwing kan succesvol uitpakken.

Liefde

Jij kunt twijfel gehad hebben omtrent relaties of vriendschappen. Je hebt ook veel naar jezelf gekeken de afgelopen jaren. Er zullen zich dit jaar tal van toevalligheden voordoen die langzaam maar zeker je kijk op je relatie veranderen. Je merkt dat je geen reden meer hebt om te twijfelen aan jouw geliefde. Ook singles kunnen hun ware liefde vinden.

Waterman 20/1-19/2

Gezondheid

Jij hoeft dit jaar geen gezondheidsproblemen te verwachten. Jouw hele houding ten op zichten van je leefstijl zorgt daarvoor. Je probeert verschillende therapie- en bewegingsvormen, je verzorgt jezelf gewoon heel goed. Zowel uiterlijk, als innerlijk. En natuurlijk ga jij dit ook uitstralen in de loop van het jaar, je gezondheid is te zien.

Werk

De emotionele achtbaan waarin jij op financieel vlak hebt gezeten de afgelopen jaren, is voorbij. Dit jaar gaat om stabiliteit in inkomen en/of groei in vermogen. Waar jij voor werkt dit jaar wordt financieel beloond. Of je nu een project start of een vaste baan hebt, je mag tevreden zijn. Je woonomgeving kan hierdoor veranderen.

Liefde

Je geliefde zal dit jaar extra zijn/haar best doen om jouw te verleiden. Romantiek, fysieke aantrekkingskracht en emotionele verdieping staan op de agenda voor alle liefdesrelaties. Ben je nog single, dan maak je kans op een gepassioneerde maar gecompliceerde relatie aan het begin van het jaar. Geniet, maar geef je hart niet te snel weg.

Vissen 20/2-20/3

Gezondheid

Je gezondheid heeft wat extra aandacht nodig dit jaar. Laat uitgestelde controle afspraken dit jaar wel doorgaan. Voorkomen is beter dan genezen mag jouw motto zijn dit jaar. Je gaat gelukkig ook meer bewegen zodat je lichaam krachtiger wordt. Je krijgt een druk jaar, dus zorg ook dat je slaap en rust krijgt.

Werk

Jouw focus ligt dit jaar niet op je carrière, maar veel meer op het thuisfront. Zoek hierin een goede balans. Als je dat lukt, kun je omdat dit jaar voor jou in het teken staat van zelfstandigheid, bijvoorbeeld als zzp-er, iets moois neerzetten. Maak eens een lijstje van wat jij zelf heel goed kunt en waarvoor je hulp wilt inschakelen. Zo kom je heel ver.

Liefde

In de liefde kan er veel gebeuren, zeker in de eerste helft van het jaar. Ga niet voor het ongewone, speel op save. En doe in ieder geval kalm aan. Dit geldt zowel voor singles als voor vaste relaties. Toch kan een onverwachte liefdesband veel van jouw oude pijnen uit vroegere relaties verzachten of oplossen. Nieuwe wegen ontvouwen zich daardoor.