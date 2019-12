Circuit Zandvoort presenteert bouwput vol baanbrekende beloften

Met de successen van Max Verstappen is Formule 1 in Nederland populairder dan ooit. Prachtig voor alle fans dat de Grand Prix volgend jaar ook Zandvoort aandoet, maar voor die tijd moet er aan het circuit nog wel het nodige worden aangepast.

De pers mocht op de koffie komen voor een update en Metro was daar natuurlijk bij. In een oude Amerikaanse bus denderen we met een man of dertig over het circuit van Zandvoort. Het is al de derde bus, zoveel animo had de update. Er worden vandaag bijzonder technische stappen gepresenteerd natuurlijk, met de heersende Verstappen-fever wordt dat zelfs voor leken leuk.

Werkzaamheden op Circuit Zandvoort, tijdens een media-update over de verbouwing van het circuit. In 2020 wordt op het circuit de Formule 1 Dutch Grand Prix gereden. ANP - Robin van Lonkhuijsen

Bouwput

Bij enkele bochten stappen we uit om beelden te schieten, maar niet voordat we allemaal een witte helm opzetten voor de veiligheid; het circuit is één grote bouwput, graafmachines rollen langs, de bandenstapels worden vast geruimd ten faveure van technical barriers en er worden grote betonnen bouwblokken in een enorme geul getakeld. Die vormen straks de vijftien meter brede tunnel onder het asfalt, waardoor het publiek de baan bereikt en kan verlaten bij calamiteiten.

„Constructie ligt op schema, in februari moet het circuit alweer in gebruik zijn”, zegt Robert van Overdijk, directeur van circuit Zandvoort en Dutch GP. Opbouw voor het evenement zelf begint vervolgens in april en op 3 mei moet „de groenste GP op de kalender” na 35 jaar afwezigheid opnieuw in Zandvoort neerstrijken. Zoals het er nu bijligt geef je de baan nog geen stuiver. Toch straalt Jan Lammers, de sportief directeur kon duidelijk niet wachten om de voorgang van de werkzaamheden aan de journalisten te presenteren.

Werkverkeer en een bus vol pers hobbelden op maandagochtend over het circuit waar straks de F1-bolides rondscheuren. Foto: Tim van der Steen

Klassiek karakter

Veelgehoord argument tegen terugkeer naar het duincircuit was de angst voor filerijden, het gebrek aan inhaalmogelijkheden zou saaie races opleveren. Die twijfels worden vandaag vakkundig gefileerd.

Op verschillende plaatsen wordt het asfalt breder en krijgen bochten meer uitloop, daarmee loopt het aantal geschikte plekken om in te halen op tot zes. De baan wordt onder handen genomen door het Italiaanse Dromo, de gespecialiseerde architecten hebben wilde plannen. Vrijwel overal wordt aan het circuit gesleuteld, 104 aanpassingen in totaal, toch moet het klassieke karakter van de duinbaan wel behouden blijven.

In mei 2020 landt de GP in Zandvoort, nu is het nog een enorme bouwput. Foto: ANP - Robin van Lonkhuijsen

Kombochten

Dromo-directeur Jarno Zaffelli begint zijn uitleg met een kleine geschiedenisles over kombochten. Die vonden hun weg onder meer in de circuits van Brooklands (1907) en Monza (1921). Het circuit van Zandvoort telt er straks twee; uniek in de Formule 1. „Ik denk dat de topcoureurs nu al aan het nadenken zijn wat zij straks met deze bochten kunnen”, zegt Lammers verrukt. „Racen wordt straks echt op de meter uitgevochten.” Zowel de Hugenholzbocht als de Arie Luyendijkbocht krijgen een hellingspercentage tot wel 32 procent.

De Luyendijkbocht is de laatste voor het rechte stuk en een zogenaamde DRS-zone. Coureurs die hun voorgangers in zo’n zone binnen een seconde op de staart zitten, mogen een flap op hun auto dichtklappen (het Drag Reduction System) waardoor zij tijdelijk 10 kilometer harder kunnen. Lammers: „Die bocht moet met DRS open, vol gas te nemen zijn.”

Alles moet kloppen

De kombochten faciliteren significant hogere snelheden, op het rechte stuk richting de Tarzanbocht. De baan krijgt misschien zelfs een tweede DRS-zone, maar dat is volgens Lammers nog niet zeker. „Het biedt wel interessante mogelijkheden.”

De ligging tussen de duinen en de hoogteverschillen over de glooiing van de heuvels maakten het circuit van Zandvoort al bijzonder, met de toevoeging van kombochten wordt de baan helemaal uniek. Lammers: „De rijders hebben een totaal nieuwe mindset nodig, maar ook de optimale afstelling van de auto’s wordt essentieel. Het gaat een circuit worden waar echt alles moet kloppen.”