Brandweer moet tiener uit kinderstoel bevrijden

De Amerikaanse Addison Trent ging afgelopen week een uitdaging aan die eindigde met een bezoekje van de brandweer. Ze kroop in een kinderzitje van een fastfoodketen, maar kwam er met geen mogelijkheid meer uit.

Na drie kwartier werd er besloten de brandweer maar te bellen. De 15-jarige heeft in totaal anderhalf uur vastgezeten.

Uitdaging

De tiener was met haar vriendinnen aan het eten in het restaurant, toen ze werd uitgedaagd. Niemand geloofde dat ze in de kinderstoel zou passen. Na wat wringen lukte het Addison, maar de échte uitdaging kwam pas toen ze weer uit het zitje wilde komen.

De vriendinnen filmden hoe de vijftienjarige door het restaurant rende terwijl het stoeltje om haar heen hing. Ze probeerden hem nog van haar af te schuiven terwijl iemand anders aan de armen van Addison trok, maar niets hielp. Ook restaurantmedewerkers kregen het niet voor elkaar haar te bevrijden.

Beperkte schade

Na drie kwartier wringen werd de brandweer gebeld. Deze dachten dat ze misschien een kettingzaag zouden moeten gebruiken, maar uiteindelijk bleek dit niet nodig. Een uur na sluitingstijd van de fastfoodketen wist een brandweerman haar te bevrijden. Met een elektrische schroevendraaier werd te stoel uit elkaar gehaald en kon Addison weer vrij rondlopen.

De schade bleef zeer beperkt: de vijftienjarige liep enkel wat blauwe plekken op en de stoel kon weer netjes in elkaar worden gezet.

Addison's moeder, Liza Trent, reageerde later nog op de situatie. „Dit was een domme uitdaging en had veel erger kunnen zijn. We zijn erg dankbaar dat de brandweer heeft kunnen helpen en dat niemand anders op dat moment hulp nodig had”, zei ze tegen East Idaho News. "Je kunt niet oud en wijs zijn als je nog nooit jong en gek bent geweest!"