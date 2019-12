Ajax moet verdriet plekje geven richting AZ

Trainer Erik ten Hag staat voor de loodzware opgave zijn zwaar teleurgestelde spelers weer op te lappen voor het uitduel van zondag met AZ. „Nu zit iedereen helemaal stuk", zei hij na de nederlaag tegen Valencia (0-1) die Ajax een plaats in de achtste finales van de Champions League kostte.

„Woensdag ook nog en donderdag mag van mij ook nog iedereen treuren. Maar vanaf vrijdag zal de knop toch om moeten. Dan moet alles op AZ gericht zijn." Ruim 2,4 miljoen mensen keken naar de wedstrijd.

Enorme teleurstelling

Makkelijker gezegd, dan gedaan. Op het moment dat Ten Hag na het verlies tegen Valencia de kleedkamer binnenliep, leek het wel of zijn ploeg net als op 8 mei van dit jaar tegen de Spurs in de 96e minuut een plaats in de finale van de Champions League had verspeeld. „De teleurstelling was enorm, echt heel groot", zag hij.

Ajax duikelde in de laatste speelronde van de groepsfase van de koppositie naar de derde plaats in de poule, een positie die recht geeft op voetbal in de Europa League na de winterstop. Voor de andere Nederlandse club is dat een prijs. „Maar wij willen in de Champions League voetballen", treurde Dusan Tadic.

Het zat niet mee

Prachtige duels in het vorige seizoen met Bayern München, Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur zijn naar meer gaan smaken in Amsterdam. Ook zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt scoorde Ajax dit seizoen zeven keer op bezoek bij Chelsea en Valencia. Lille OSC , de huidige nummer drie van Frankrijk, werd over twee duels met 5-0 verslagen. „Maar het zat ook niet mee in beide duels met Chelsea", doelde Ten Hag op een afgekeurd doelpunt, twee rode kaarten, een onthouden penalty en een strafschop tegen.

„Wij zijn geen Europese top", zei Donny van de Beek met de adrenaline van het verloren duel met Valencia nog in zijn lijf. "Maar we kunnen het iedere ploeg wel heel lastig maken", stelde Ten Hag even verderop. „Echte topploegen hebben bredere selecties maar dat heeft ook weer zijn nadelen. Wij hadden nu ook de pech dat we met Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad drie spelers voor dezelfde positie misten. Want Schuurs en Dest stonden er bijvoorbeeld wel als ze nodig waren."

Rampweek?

Ajax nam vier dagen na het debacle tegen de Spurs in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-1) een voorschot op de 34e landstitel. „Als je een kampioenschap veilig kan stellen, dan is het makkelijker om een enorme teleurstelling een plekje te geven", besefte Ten Hag die zondag met koploper Ajax een voorsprong van drie punten op AZ verdedigt.

Van de Beek verwacht dat Ajax er gewoon staat tegen AZ. „Het zou wel een rampweek worden als we na Willem II en Valencia ook van AZ verliezen. Dat mag niet hoor."