Zilverrug-dwerghert voor het eerst in 30 jaar vastgelegd

Een reeks hele bijzondere waarnemingen diep in de onherbergzame junglegebieden van het Zuid-Vietnamese binnenland.

Biologen legden daar namelijk voor het eerst in bijna 30 jaar een zeer zeldzaam zoogdier vast. Het gaat om een zogenaamd zilverrug-dwerghert, een diertje dat niet veel groter dan een fors konijn.

De diertjes leven in hele afgelegen gebieden /Global Wildlife Conservation

Vermiste diersoort

Lange tijd werd gevreesd dat het zeldzame zoogdier in het wild was uitgestorven. Dit kwam niemand sinds 1990 er nog een had weten vast te leggen op beeld. Hier is sinds maandag verandering in gekomen. Dit is het resultaat van een maandenlange speurtocht in de dichtbegroeide en dunbevolkte oerwouden van Vietnam.

De onderzoekers hadden in het gebied zogenaamde voedselvallen geplaatst. Dit voedsel moest de dieren lokken terwijl een fotocamera met een bewegingssensor plaatjes schiet. „We wisten vooraf niet dat het ging lukken, dus het was elke dag weer spannend. Toen we de eerste aantroffen was dit een hele mooie verrassing. Maar toen we er nog meer aantroffen werden we helemaal lyrisch," aldus expeditieleider An Nguyen van Global Wildlife Conservation.

„Deze vondst bewijst dat hij nog steeds in het wild voorkomt. Nu moeten we voorkomen dat we hem uit het oog verliezen. Als we snel zijn kunnen we een manier verzinnen om hem te beschermen," vertelt hij. Het zilverrug-dwerghert werd in 2004 door dierenbeschermers op een opsporingslijst van 25 vermiste diersoorten gezet. Deze lijst is bedoeld voor dieren waarvan al langere tijd geen exemplaren meer in het wild zijn aangetroffen.

De hoefdiertjes kwam af op het voedsel dat was klaargelegd /Global Wildlife Conservation

Kleinste hoefdier op aarde

Dwergherten zijn overigens geen echte herten. Als je de beelden bekijkt denk je misschien aan een knaagdier, maar ook dit is niet helemaal juist. Het enige dat ze met knaagdieren gemeen hebben is dat ze er een strikt vegetarisch dieet op nahouden.

Dwergherten vormen een eigen infraorde binnen clade van de herkauwers. Als je op de evolutionaire stamboom iets verder uitzoomt, vallen ze onder de orde van de evenhoevigen net als herten, nijlpaarden, schapen, zwijnen en kamelen. Herten hebben echter meer overeenkomsten met geiten en giraffes dan met dwergherten dus de naam is een beetje misleidend. Hun postuur past echter wel bij de benaming want ze inderdaad wel zijn een stuk tengerder dan hun verre familieleden.

Een dwerghert weegt maximaal acht kilo. Maar Vietnamese zilverrugvariant wordt gezien als de allerkleinste en lichtste van de tien ondersoorten. Dit maakt hem dus niet alleen het zeldzaamste maar ook direct het kleinste hoefdier op aarde. Hoe zwaar en groot ze precies zijn? Dat is onbekend omdat ze zo zeldzaam zijn en er daardoor nauwelijks onderzoek naar ze is gedaan. De populatie is vermoedelijk zo geslonken door illegale jachtpraktijken.

Expeditieleden zetten hun voedselval klaar /Global Wildlife Conservation

Dwerghert in een oerwoud

Sterke vermoedens dat dit mini-hoefdiertje nog ergens vertoefde in de onherbergzame tropische regenwouden van Vietnam waren er wel. Maar tot dusver was hiervan geen fotografisch bewijs om handen. Er kon dus niet worden uitgesloten dat ze waren uitgestorven.

Nguyen en zijn expeditieteam begonnen hun zoektocht door inwoners van afgelegen dorpjes en boswachters te interviewen. In een aantal Vietnamese provincies zouden ooggetuigen dit specifieke soort dwerghert, met een kenmerkende grijze vacht op de rug, hebben waargenomen. Toch was het zoeken naar een speld in een hooiberg.

De natuurbeschermers installeerden drie voedselvallen met een camera verspreid over het uitgestrekte laaglandwoud in het zuiden van het land. In 5 maanden tijd brachten zij het dier 275 keer in beeld op 72 verschillende momenten. In het gebied waar ze het hoefdiertje het vaakst aantroffen, installeerden ze vervolgens nog eens 29 camera's die 1881 beelden maakte tijdens 208 gescheiden gelegenheden.

Het is niet bekend hoeveel individuele exemplaren er precies een photoshoot van Global Wildlife Conservation hebben gekregen. Maar het is in elk geval meer dan genoeg bewijs om de hoefdiertjes te schrappen van de opsporingslijst van vermiste diersoorten.