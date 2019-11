Stadia: Gamen à la Netflix

Consoles behoren vanaf dinsdag tot het verleden met de release van Google Stadia. De nieuwe gamingservice maakt spelcomputers overbodig. Via streaming kan er op vrijwel elk beeldscherm gespeeld worden.

Gamen in 4K kwaliteit met 60 frames per seconde, zonder daar een console of een computer voor aan te hoeven schaffen. Vanaf dinsdag is het mogelijk. Met de lancering van Stadia hoopt Google de gamewereld te veranderen.

Een spelcomputer of pc met een goede videokaart is overbodig bij de nieuwe service omdat de games niet op het apparaat zelf gedownload worden. Games worden op de server van Google gespeeld die het dan à la Netflix naar je beeldscherm streamen.

Voor iedereen

Gamen voor iedereen beschikbaar maken en de console vervangen, dat is volgens Rachid Finge, communicatiemanager van Google Nederland, wat Stadia uiteindelijk moet gaan doen. „Veel mensen zijn gewend een dure spelcomputer van 400 euro te moeten kopen voor ze kunnen gamen. Dat is nu niet meer nodig.”

Maar het console-loze gamen is niet de enige verandering waarvoor Stadia gaat zorgen binnen de game-industrie, meldt Finge. Omdat alle spellen bij Google zelf gespeeld worden, is het enorm makkelijk om spelers met elkaar te verbinden. En dat heeft grote gevolgen voor online multiplayer games. Stadia maakt het mogelijk om met honderden, of misschien wel duizenden spelers tegelijk online één spel te spelen, iets wat op traditionele spelcomputers niet mogelijk is. „Dat geeft de mogelijkheid tot een nieuw genre games. Wie weet vecht je straks met duizend man in een grote online veldslag.” Het racespel Grid maakt al gretig gebruik van de extra online-capaciteiten en is met veertig man te spelen, veel meer dan op de huidige consoles.

Verandering

Game-expert Lars de Wildt van KU Leuven is lovend over de nieuwe service. „Ik denk dat dit de gamewereld zeker gaat veranderen, nu hoef je niet iedere zes jaar een nieuwe console te kopen.” Ook denkt De Wildt dat, door de gratis service, de structuur van games zal veranderen. „Ik verwacht meer episodische games waarbij het eerste deel heel goedkoop of zelfs gratis is. Door het spel heel vet te maken en met bijvoorbeeld een cliffhanger af te sluiten, gaan mensen vanzelf het duurdere deel twee kopen.”

Ondanks zijn enthousiasme ziet hij wel twee problemen met het streamen van games. „Ten eerste moet je een goede internetverbinding hebben. In Nederland zal dat voor weinig problemen zorgen, maar in andere landen zijn de verbindingen vaak een stuk minder goed.” Zijn tweede argument heeft met het klimaat te maken. De ecologische impact van Stadia is namelijk gigantisch, meldt hij. „Je moet de hele tijd heel veel data heen en weer sturen. De server farms van Google zorgen dan voor een enorme uitstoot.”

Geen Niche

Verrassend genoeg zijn ze bij gamespeciaalzaak Game Mania ook blij met de komst van Stadia. „Als een bedrijf als Google zich gaat richten op gamen, weet je dat het geen niche meer is”, zegt commercieel directeur Esther Zaman. Ze is niet bang dat de service haar klandizie zal afpakken. „Ik verwacht niet dat streamen het huidige gamen helemaal gaat vervangen. Gamen wordt groter en ik geloof dat wij daar een rol in kunnen blijven spelen, zoals wij al vijfentwintig jaar doen.”

Hoe de Stadia zich gaat ontwikkelen, zal in de praktijk blijken. Maar met de komst van streaming, beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de gamewereld. Vanaf dinsdag zijn de nieuwste spellen in elke Nederlandse huiskamer speelbaar.