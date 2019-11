Man in Nijmegen opgepakt om bedreiging

Een zwaarbewapend arrestatieteam van de politie heeft dinsdagavond een man gearresteerd, die in een pand van een woonzorginstelling in het centrum van Nijmegen op mensen zou hebben geschoten.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De man zit vast op het politiebureau in Nijmegen.

Kogelwerende vesten

De politie sloot dinsdag aan het eind van de middag direct na de melding van het schietincident een deel van het Nijmeegse centrum af. Agenten op straat moesten kogelwerende vesten dragen. Daarna is gewacht op de komst van een onderhandelaar en het arrestatieteam, dat de man iets voor 19.00 uur in het pand kon overmeesteren.

Over een motief of de aanleiding voor het incident is volgens een zegsman van de politie nog niets bekend. Volgens de woordvoerder heeft de politie zelf ook nog „heel veel vragen waarop mogelijk woensdag een antwoord komt."

Woonzorg

In het gebouw vlakbij de Hertogstraat in Nijmegen is Woonzorgnet gevestigd, een organisatie die mensen met ernstige psychiatrische problemen of autisme begeleidt bij zelfstandig wonen. In het pand boven winkels zitten zestien woonstudio's, een gemeenschappelijke ruimte en kantoren van Woonzorgnet. Bewoners van het gebouw zijn dinsdag opgevangen in een horecagelegenheid naast het pand. Of de opgepakte man ook een bewoner was, is niet bekend.