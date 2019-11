Kopschoppers Gorinchem verdacht van doodslag

Een aantal dagen geleden verspreidden de foto's van 'perineum-zonnende' influencers zich in rap tempo over het internet. Deze door het taoïsme geïnspireerde 'self care'-behandeling zou dé nieuwe trend op gezondheidsgebied zijn.

Er is echter een detail waar waarschijnlijk niemand van zal opkijken. Volgens artsen is het namelijk helemaal niet zo goed voor je om de zon te laten schijnen op een plek waar deze normaliter nooit schijnt. De naakte influencers die zich wijdbeens in de zon lieten portretteren zouden zelfs hun gezondheid in gevaar brengen, zo schrijft gezondheidsmagazine Health.