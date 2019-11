Kabinet tilt stikstofbeslissing over het weekend heen

Steeds meer echtparen zijn vijftig of zestig jaar getrouwd, blijkt uit cijfers van het CBS van 2018. Het aantal korter durende huwelijken neemt juist af. Wat is het geheim van een goed huwelijk? We vroegen het aan Greet van de Pol, 36 jaar getrouwd, en relatietherapeut Jacqueline Evers.

Greet van den Pol (58), teammanager onderbouw aan het Christelijk College Groevenbeek in Putten, is bijna 37 jaar getrouwd met Cees (65). Ze leerden elkaar kennen op het landbouwmechanisatiebedrijf van haar ouders, waar haar liefde als monteur werkte. Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar begon met voorzichtig aftasten. Ze brachten steeds meer tijd samen door. „Mijn man deed in in die tijd aan motorcrossen, dan ging ik met hem mee. We zaten ook op dezelfde jeugdvereniging en hadden dezelfde vrienden."

Wat begon als vriendschap, groeide uit tot een relatie. Na vijf jaar kreeg Greet een vaste baan als docent op een basisschool. Dat was het moment om hun relatie te bezegelen met een huwelijk, maar een romantisch aanzoek bleef uit: Cees ging niet op z'n knie. „In onze tijd was dat niet zo gebruikelijk. Ik hoor vriendinnen daar ook nooit over. We hadden ook geen vrijgezellenfeest, dat bestond gewoon niet. Nee, wij hebben gewoon, heel praktisch, de agenda’s naast elkaar gelegd om een datum te prikken.”