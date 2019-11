Extra geld voor onderwijs, maar is het genoeg?

De kogel is door de kerk: het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Toen onderwijsminister Arie Slob het bedrag bekendmaakte, werd de geplande landelijke staking op 6 november afgeblazen.

De werkgevers en onderwijsbonden werden het vrijdag eens over het voorstel van Slob. Veel te vroeg, als het ligt aan Peter Althuizen, de voorzitter van de kleine onderwijsbond Leraren in Actie. Het zou nog te weinig geld zijn om de problemen, zoals het lerarentekort, te grote klassen en te karige salarissen structureel op te lossen. Het geld is slechts een zoethoudertje volgens de bond.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is tevreden met het nieuwe geld, maar snapt de frustratie. „We hebben heel lang gehoord er komt geen cent bij. Nu zijn we van 0 euro naar 460 miljoen gegaan.” Op de lange termijn wil de AOb bereiken dat er in de volgende kabinetsperiode meer geld wordt vrijgemaakt. De partijen zouden hiervoor een inspanningsverplichting moeten aangaan.

‘De griepgolf komt nog’

Nog even de schrijnende cijfers op een rijtje. Vier op de tien scholen had bij de start van het schooljaar al te maken met een personeelstekort, blijkt uit een peiling van de AOb. En dat is nog voor de start van de eerste griepgolf, die het tekort gaat vergroten. Leerlingen werden naar huis gestuurd (17 procent van de basisscholen moest aan deze maatregel geloven), stagiairs staan zonder ondersteuning voor de klas en lessen zitten bomvol.

Van het extra geld krijgen scholen dit jaar nog 300 miljoen euro extra. Dit eenmalige bedrag wordt verdeeld over het basis- en het voortgezet onderwijs. Het geld kan worden ingezet om zij-instromers te begeleiden of het onderwijs te innoveren. Ook komt er 97 miljoen euro bij om de werkdruk te verlichten - dat geld was al beloofd, maar is nu al eerder vrijgemaakt.

In de komende twee schooljaren komt er verder 382,5 miljoen euro beschikbaar: dat is nu 333 miljoen euro. Voor de salarissen van leraren in het voortgezet speciaal onderwijs komt er 16,5 miljoen euro extra, naast de 21,5 miljoen euro voor personeel in het basisonderwijs.

Vertrouwen in de bonden

De 27-jarige Annelie geeft al zes jaar les in de bovenbouw van een basisschool in Amersfoort. Zij ervaart de hoge werkdruk dagelijks, met een klas van 31 kinderen. „Veel kinderen vragen ook extra zorg. Daar moet je een dossier voor invullen. Het is onwijs veel bureaucratie, alles moet ook goed zijn voor de inspectie.”

Annelie is tevreden met het beloofde extra geld. „In principe hebben we gekregen waar we om hebben gevraagd. Ik kan me vinden in de kritiek, maar ik vertrouw dat de bonden niet zomaar akkoord zijn gegaan. Eigenlijk is het nooit genoeg. Er moet nog veel veranderen.”

Staken of niet staken?

Onderwijsbond Leraren in Actie is bang dat de grote onderwijsbonden door het ‘zoethoudertje’ nooit meer leraren bereid krijgen om het werk neer te leggen. De vakbond heeft 1240 leden en was niet aanwezig bij het overleg, wel sloot de bond zich aan bij de stakingsdag komende woensdag. Daar hadden zich meer dan drieduizend basis- en middelbare scholen voor aangemeld.

Op de Facebookpagina die werd aangemaakt voor de staking, luchten boze onderwijzers hun hart. Veel leraren voelen zich niet gehoord door de onderwijsbonden die het ‘lullige’ bedrag accepteerden en de staking direct daarna cancelden. Alhoewel de staking officieel niet meer doorgaat, kunnen scholen individueel wel gewoon de bres op voor meer geld en veranderingen.

Een dagje meelopen

Leerkracht Annelie was niet van plan om te gaan staken. „Dat is niet mijn methode. Ik zie er wel veel in om meer aandacht te vestigen op het imago van leerkrachten. Het beeld kan beter. Het is goed om te laten zien wat een leerkracht allemaal doet. Een inkijkje in hoe de dag eruit ziet. Misschien moeten mensen eens meelopen om het te ervaren.”