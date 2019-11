Eneco overgenomen door Japans bedrijf

Energieleverancier Eneco is verkocht aan een Japans energiebedrijf. Conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu zijn de nieuwe eigenaar van het energiebedrijf.

Voor de overname wordt 4,1 miljard euro betaald. Veel partijen laten vandaag weten wat ze van de overname vinden. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is niet van plan zich te mengen in de verkoop van energiebedrijf Eneco. „Dat is in eerste instantie aan de gemeentelijke aandeelhouders en Eneco zelf", laat hij in een reactie weten.

De gemeentelijke aandeelhouders kunnen al dan niet akkoord gaan met een definitief bod van een koper, zegt de minister. „Ik word formeel op het einde van het proces gevraagd om de overname te toetsen op openbare veiligheid, leveringszekerheid en voorzieningszekerheid." Wiebes laat zich nog niet over dat proces uit.

Geen mening

De Consumentenbond zegt de gevolgen van de overname niet goed te kunnen inschatten. „We zijn verrast door deze overname, maar we hebben er nog niet echt een mening over", zegt een woordvoerster.

Het is volgens de Consumentenbond vooral belangrijk dat „de duurzame weg die Eneco is ingeslagen, wordt voortgezet". Daarbij wordt verwezen naar Vattenfall, het Zweedse energieconcern dat eerder Nuon kocht. Die overname heeft volgens de bond een positieve invloed gehad op de vergroening bij Nuon. „Maar op dit moment kunnen we er wat Eneco betreft nog geen chocola van maken."

Kolencentrales

Greenpeace uit de zorgen over de duurzame weg in een reactie. De milieuorganisatie trekt de duurzaamheid van de kopers in twijfel en wijst erop dat beide bedrijven elders op de wereld nog volop bezig zijn met de bouw van nieuwe kolencentrales.

Zo bouwt Mitsubishi in eigen land en in Vietnam kolencentrales en Chubu in Japan en Indonesië, aldus Greenpeace. De organisatie zou graag zien dat de Nederlandse gemeenten die aandeelhouder zijn van Eneco eisen dat de Japanse bedrijven hun bestaande plannen voor 'steenkoolexpansie' laten varen.

Eneco, dat zich de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft gericht op energie uit duurzame bronnen, heeft zelf benadrukt dat „de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit" ongewijzigd zullen blijven na de overname.

Politieke reacties

GroenLinks wil een Kamerdebat over de verkoop van energiebedrijf Eneco. Tweede Kamerlid Tom van der Lee wil er opheldering over dat dit bedrijf in Japanse handen komt. „Vier miljard is een boel geld, maar GroenLinks vindt het belangrijk dat ook de groene missie van Eneco overeind blijft", zegt Van der Lee.

Andere linkse oppositiepartijen hebben hun conclusies al getrokken. De SP noemt het „verpatsen van de laatste grote publieke energieleverancier oliedom". We moeten energie „democratiseren, niet privatiseren", zegt Kamerlid Sandra Beckerman. De Partij voor de Dieren vindt de verkoop aan Mitsubishi „onverstandig" en „een onaangename verrassing". Het Japanse conglomeraat zou „één van de grootste vervuilers ter wereld" zijn.

Goedkoop en schoon

Namens regeringspartij D66 zegt Matthijs Sienot: „D66 wil dat iedereen makkelijk en goedkoop schone energie kan krijgen. De bewoners moeten centraal staan, met een warm huis en een lage energierekening." Minister Eric Wiebes van Economische Zaken moet daar volgens Sienot alle energiebedrijven op aan blijven spreken. „In wiens handen een energieleverancier ook is."

Dennis Wiersma van coalitiepartner VVD ziet niet direct grote bezwaren tegen de overname van Eneco. „We zien meer van dergelijke bewegingen op de energiemarkt. Vattenfall heeft bijvoorbeeld eerder ook Nuon overgenomen. Hetzelfde geldt voor Essent door RWE. Dit lijkt een betrouwbare partij."

Wiersma onderstreept dat de gemeenten akkoord moeten zijn met de overname en dat de dienstverlening in Nederland en de banen en arbeidsvoorwaarden gewaarborgd dienen te zijn. „Dat moet voorop staan."

Dat vindt ook zijn CDA-collega Agnes Mulder. „Het is nu aan gemeentelijke aandeelhouders of zij hiermee akkoord willen gaan. Het belangrijkste is dat Nederlandse belangen, banen en beleid rond energie geborgd zijn. Daar moet duidelijkheid over zijn."