Cocaïne in omgebouwde accu gevonden bij Duitse grens

We kennen allemaal de term 'brutale aap'. Of de term klopt, daar hoef je niet meer aan te twijfelen. In China bestelde een brutale primaat eten via de telefoon van zijn verzorger.

Verzorger Lv Mengmeng was best even ondersteboven toen ze op haar telefoon een bestelling vond. Ze werkt in het Yancheng Wildlife Animal World in Jiangsu in het oosten van China. Ironisch genoeg verliet ze de ruimte waar haar telefoon nog lag om eten te halen voor de baviaan.

Het zoogdier kon blijkbaar niet langer wachten op voedsel en besloot het heft in eigen handen te nemen. Op de telefoon stond nog een lijst met boodschappen in haar app Taobao. Deze app lijkt op bijvoorbeeld Amazon.com. Mengmeng had haar boodschappen alvast in het digitale mandje gedaan en was aan het wachten tot Single Day. Op die dag zijn er namelijk fikse kortingen.