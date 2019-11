Aantal terreurdoden daalt, probleem wel steeds mondialer

Wereldwijd is het aantal terreurdoden in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar afgenomen. Volgens cijfers van the Institute for Economics and Peace (IEP) kwamen er vorig jaar 15.952 mensen door terrorisme om het leven. Dat is ruim 15 procent minder dan in 2017 en ruim de helft minder dan in 2014.

Toch zijn er ook statistiek die wel zorgen baren. Zo is het terrorisme verder verspreid dan in de voorbije jaren. In liefst 71 landen was er minimaal één dodelijk slachtoffer, dat is het hoogste aantal sinds 2002.

Afghanistan

Verreweg het meeste terrorisme vindt plaats in Afghanistan. Daar vielen afgelopen jaar 7.379 doden en 6.514 gewonden bij 1.443 incidenten. Op de zogenaamde index - waarop wordt aangegeven of je gevaar loopt - staat het land uit het Midden-Oosten ook bovenaan voor Irak, Nigeria, Syrië en Pakistan.

In die index vind je Nederland terug op een 77e plek. Daarmee is het een plek 'gestegen'. In de buurt van Nederland staat onder andere Ecuador, Japan, Kuwait, Kosovo en Finland. Onze omliggende landen (België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) staan een stukje hoger en zijn dus iets onveiliger wat terrorismedreiging betreft. Zij zijn terug te vinden tussen de 28e en 53e plek.

Taliban

De Taliban blijkt de meest dodelijke terrorismegroep en is verantwoordelijk voor 38 procent van de doden. Daarmee nam het die rol over van IS. In verschillende delen van de wereld, waaronder West-Europa, nam bovendien het dodelijk terrorisme vanuit rechtsextremistische hoek toe. Volgens het IEP blijkt op basis van de cijfers die er nu al liggen over 2019 dat dat aantal verder stijgt.