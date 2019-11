7-jarig meisje in bijenkostuum neergeschoten met Halloween

Een 7-jarig meisje dat trick-or-treat aan het lopen was tijdens Halloween in Chicago, raakte donderdagavond ernstig gewond omdat zij werd geraakt door een kogel.

Het meisje was verkleed als bij. Ze werd geraakt in haar borst en werd in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens The New York Times en Chicago Tribune werd tevens een 31-jarige man in zijn linkerhand geschoten en in stabiele toestand naar een ander ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond vroeg in de avond plaats, terwijl het meisje Halloween vierde met haar familie en met andere trick-or-treaters door een straat in de wijk Little Village liep.

Onbedoeld slachtoffer

In een tweet zegt de woordvoerder van de plaatselijke politie dat het meisje als onbedoeld slachtoffer wordt beschouwt. Hij verklaart dat er een onderzoek loopt en dat inwoners van de stad worden gehoord, „Maar we hebben meer nodig."

„We hoorden de schoten, vier stuks. Ik ging naar buiten", vertelt een medewerkster van een nabijgelegen mobielwinkel. „De vader van het meisje schreeuwde: 'Mijn kleine meisje is neergeschoten!"'

De schietpartij lijkt te maken te hebben met de 31-jarige man, die op straat achtervolgd werd door drie mannen. Eén van de drie schoot op de vluchtende man. De man hoorde niet bij het 7-jarige Halloween-slachtoffertje. Zowel de schutter als de twee mannen die bij hem waren zijn niet gepakt.

„Gewoon een 7-jarig meisje dat hier met haar familie trick-or-treat liep, net als ieder ander", aldus de hoofdofficier van de politie van Chicago tijdens een persconferentie. „Het had niet alleen in deze stad niet moeten gebeuren, het zou nergens moeten gebeuren."