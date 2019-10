Van vrouw kun je wisselen en van huis ook, maar van club niet

Betaald voetbal bestaat 65 jaar. Geen feestje voor de profclubs voor wie het doek viel. Behalve dinsdagavond dan, op De Avond van de Verdwenen Profclubs.

Van vrouw kun je wisselen, van huis ook, maar van club wissel je niet. Het credo van de diehard voetbalsupporter die eerder geld opzijzet voor de seizoenskaart dan de ziektekostenverzekering en om de week in het stadion zit, bij voorspoed en ziekte, bij weer en onweer. Wanneer je dan afscheid moet nemen van jouw cluppie, doet dat pijn. Een understatement. Vanavond lanceert sportjournalist Martijn Schwillens zijn 'Verdwenen Profclubs' (Staantribune Media), over de zeven voetbalclubs die failliet gingen en een groot gat sloegen in menig voetbalhart, van SC Veendam tot VC Vlissingen/VCV Zeeland. ,,De pijn slijt na verloop van tijd, maar wrang blijft het wel.”

Vincken als Van Dale Woord?

Schwillens, zelf liefhebber van Fortuna Sittard, is een echte voetbalromanticus, die het voelt bij de vaak oudere stadions ingebed in woonwijken en ‘met lichtmasten die boven de huizen uitkomen’. ,,Veel mooier dan die blokkendozen Lego-stadions op een steriel industrieterrein, zonder enige eigenheid.” Bestaan er helaas niet meer veel van in Nederland, in tegenstelling tot de buurlanden, ,,behalve dan die van Cambuur en Go Agead, niet mijn clubs, maar wel stadions met karakter en tig keer mooier dan een AZ dat opdoemt in de polder als je de A7 af rijdt.” Overal waar hij komt, checkt-ie even het stadion. Een zogeheten groundhopper, of een ‘vincker’, ,,Iemand die stadions afvinkt, maar dan met een c in het woord. Bedacht door Staantribune en we hopen op het nieuwe Van Dale Woord!”

Voor zijn boek kwam hij over de vloer bij menig supporter, oud-speler en oud-bestuurslid. ,,Met oogjes die glinsterden van opborrelend trots vertelden ze over hun club.” Een soort van eerste echte liefde, beaamt hij, al hebben sommigen intussen wel een nieuwe club gevonden. ,,Vaak gestimuleerd door hun kinderen, ‘he pa, het is nu wel leuk geweest, ik wil met jou naar het Philips Stadion’.” Nieuwe club, nieuwe liefde? Misschien, ,,maar wanneer hun club weer zou beginnen, zouden ze die ander zo laten vallen!”

Hart voor SC Veendam

Klaas Fleurke overhandigt zijn boek De Langeleegte Huilt aan Leo Beenhakker

Zo’n beetje elke Veendammer weet nog wel wat hij deed en waar hij was toen het slechte nieuws hen bereikte. Op 25 maart 2013 werd tijdens een persconferentie verteld dat SC Veendam failliet was. Je kunt het vergelijken met het verlies van een dierbare die al langer ziek is, ,,je voelt het aankomen, maar als het dan gebeurt, raakt het je hard.” In het geel-zwarte hart, ,,dat huilt nog steeds”, vertelt supporter Klaas Fleurke. De clubliefde was en is nog altijd groot. ,,M’n werkkamer hangt vol met foto’s, geel-zwarte sjaals en shirts.” Zijn hoofd zit vol herinneringen. Als ‘kleine knuppel’ zag hij al de spelers hun beste voetbalbenen voorzetten in De Langeleegte, het stadion van SC Veendam dat op een voetbalworp afstand van zijn huis ligt. In 1986 ervoer hij een clubhoogtepunt, ,,samen met mijn toenmalige vriendin zag ik hoe mijn club zich naar de eredivisie vocht.” Het is nu zijn vrouw trouwens, ,,ze houdt ook best van voetbal, ja!” Fleurke schreef onder meer het boek ‘De Langeleegte Huilt’ en is nog altijd aan het schrijven voor zijn website. ,,Het werkt therapeutisch en het laat me gewoon niet los.”

Het zal altijd wel een pijnpunt blijven, met zowel gemeente als voetballeiding van toen die beschuldigend naar elkaar wijzen. Hij haalt zijn schouders op, ,,de waarheid zal wel ergens in het midden liggen.” De Groninger is een realist en een optimist. ,,We mogen niet mopperen, we hebben het wel 59 jaar lang volgehouden. Lang niet slecht voor zo’n klein plaatsje als Veendam.” Doodzonde blijft het wel, en hij herhaalt de woorden van de toenmalige interim-directeur. De ‘historische woorden’ die nog altijd bij vele Veendammers de wangen zout maken. ,,Als Veendam sterft, dan sterft er iets wat ons erg lief is.”

De Avond van de Verdwenen Profclubs

Op De Avond van de Verdwenen Profclubs wordt in stadion de Wageningse Berg niet alleen ‘Vergeten Profclubs’ gelanceerd, maar wordt het ook een weerzien van oude bekenden en nieuwe vrienden, die allemaal worden verbonden door dezelfde ondergang. Toch wordt het vooral een hele mooie avond, voorspelt Martijn Schwillens, vol proosten op ‘weet je nog dat ene doelpunt?’ en herinneringen aan dat voetbalvuur dat waarschijnlijk nooit helemaal wordt gedoofd. Zijn boek is natuurlijk voor hen, maar ook voor de generaties die geen weet hebben van deze clubs. Voor hen die een Voetbal International op zolder vinden en de wenkbrauwen fronsen bij AGOVV Apeldoorn, SVV Schiedam, SC Veendam, HFC Haarlem, FC Wageningen, RBC Roosendaal en VC Vlissingen/VCV Zeeland. ,,Er is meer dan alleen Ajax en PSV, het zou mooi zijn als dat in leven blijft.”