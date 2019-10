Treinwifi moet nog sneller, maar kan dat ook?

Het internet in de trein moet een stuk beter, vinden CDA en ChristenUnie. Een leuk idee, maar hoe haalbaar is dit?

Daar zit je dan. In de trein met je laptop op schoot. Klaar om nog even wat werk te verrichten, maar tot je grote frustratie komt hier weer niets van terecht: de wifi in de trein doet het voor de zoveelste keer niet goed.

Daar moet verandering in komen, vinden CDA en ChristenUnie. De verbinding is vaak te slecht, wat leidt tot veel frustraties onder reizigers. De partijen willen volgend jaar 1 miljoen euro steken in het verbeteren van de wifi in de trein. Deze week wordt het voorstel voorgelegd in een debat over de begroting van onder andere infrastructuur. Er kan volgens de initiatiefnemers gerekend worden op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar, kan die betere verbinding er ook echt op korte termijn komen?

Het initiatief komt van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en CU-politica Stieneke van der Graaf. ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat mensen vaker de trein nemen. Van der Graaf meent dat een goede internetverbinding in de trein het reizen met dat vervoersmiddel een stuk aantrekkelijker maakt. „Ik kan uit ervaring vertellen dat het een grote ergernis onder treinreizigers is als de verbinding steeds uitvalt.”

Onrealistische verwachtingen

Van der Graaf bestempelt het als een van de grootste ergernissen onder de reizigers, maar volgens de NS ligt dat iets anders. Het gebruik van de wifi in de trein neemt namelijk af, constateert de woordvoerder van de NS, Hessel Koster. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat reizigers tegenwoordig zelf een grote databundel -of zelfs onbeperkte data- hebben.

„Toen we wifi in de trein introduceerden, waren de reizigers al blij als ze een nieuwspagina of email konden bekijken”, vertelt Koster. „Maar tegenwoordig wordt er met bijvoorbeeld Netflix en Spotify zo veel extra data gebruikt, aan die behoefte kunnen wij helemaal niet voldoen. Uiteindelijk moeten al die honderden treinreizigers namelijk gebruik maken van dezelfde verbinding.”

Het probleem is dat de wifi in de trein afhankelijk is van de mobiele netwerken. „Voor de wifi in de trein maken we namelijk gebruik van hetzelfde mobiele netwerk als iedereen”, legt Koster uit. Het geld dat de initiatiefnemers dus willen investeren in betere wifi, moet vooral gaan naar beter bereik van de mobiele netwerken. „In Nederland is er op een aantal plekken slecht bereik langs het spoor. Als de mobiele dekking beter wordt, profiteren zowel de wifi-gebruikers als de mensen die op hun 4G zitten hiervan.”

Makkelijker gezegd dan gedaan

De miljoen euro die de partijen volgend jaar beschikbaar willen stellen voor de verbetering van de wifi en mobiele netwerken, zal voornamelijk gaan naar onderzoek voor mogelijke innovatieve oplossingen. „Moeten er bijvoorbeeld nieuwe ontvangers komen om de verbinding te verbeteren? Of moet er gekeken worden naar de dekking van de zendmasten langs het spoor?”, vertelt Van der Graaf. Het kabinet moet volgens de CU-politica ook in gesprek gaan met de vervoerders en telecomproviders om te zoeken naar oplossingen. Daarna kan een deel van het geld ook worden ingezet om te werken aan die mogelijke oplossingen.

Maar ‘even’ zorgen voor snellere wifi in de trein, dat is dus makkelijker gezegd dan gedaan. En wanneer een mogelijke verbetering er precies gaat komen, is nog erg onduidelijk: „Wat óns betreft komt er snel een oplossing”, antwoordde Van der Graaf op deze vraag. Maar het zal eerst dus nog moeten worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De NS-woordvoerder is nog redelijk sceptisch over de verbetering van de wifi. „Ik verwacht geen wonderen van die 1 miljoen euro”, vertelt Koster. „De NS besteedt zelf ook al meerdere jaren miljoenen aan de wifi in de trein. Die extra miljoen zal heus wel wat opleveren. En we vinden investeringen die positief zijn voor de reizigers natuurlijk altijd een goed idee. Maar als je echt een flinke stap wil maken dan is de winst vooral te halen in betere mobiele dekking in Nederland.”

Overdrijven we niet een beetje?

In Europa was de NS een van de eerste vervoerders die wifi aanbood. In veel andere landen is hier nog niet eens sprake van. Dit is een extra service voor de reizigers, dus overdrijven we niet een beetje met al die hoge verwachtingen van de wifi? „Het niveau wifi zoals we dat thuis gewend zijn, zal nooit geleverd kunnen worden in de vervoersmiddelen. Daar moeten we wel realistisch in zijn”, vertelt NS-woordvoerder Koster.