Op deze beurs komt elke kampeergek aan z'n trekhaak

Metro liep een rondje (en dook de camper in) op de jaarlijkse Kampeer- en Caravan Jaarbeurs met campingbaas DW Harinck, sprak met bezoekers over hun kampeeravonturen en ontdekte de geheime kracht van 'de piesemmer'.

Het water komt met bakken uit de hemel, maar dat heeft eigenlijk wel wat gezelligs binnen in de Jaarbeurs, waar het net lijkt alsof de regen repetitief tegen de tenten, campers, vouwwagens en caravans aantikt. Voor dit weekend is de evenementenlocatie omgetoverd tot een soort reuzecamping, waar in zes hallen de laatste kampeertrends en de oude vertrouwde campingbestsellers te vinden zijn. Van een innovatieve caravanboot tot koelbox in camouflagekleur en van pannen antislip tot thermosondergoed voor op de wintercamping: kampeergekken komen op de Kampeer- en Caravan Jaarbeurs compleet aan hun trekken, met of zonder haak.

Rugzakken

Frikandelbroodjes worden opgepeuzeld in kampeerstoelen en menig bezoeker ziet er zo bepakt en bezakt uit alsof ze ter plekke gaan bivakkeren. Geen Huishoudbeurs-eske trolleys tot de nok toe gevuld met gratis spul hier, wel vernuftige rugzakken, tot de rits toe gevuld met gratis spul.

Grote liefde

Hennie en Marijke uit Den Haag gaan al heel wat jaren samen op kampeeravontuur. Nu in gehuurde campers, vroeger in de tent, ,,dat blijft onze grote liefde.” Ze houden van de interactie tijdens het kamperen. Zo waren ze ooit in Duitsland hun tent aan het opzetten, terwijl een groepje mannen met een biertje in de hand en zeker al een sixpack achter de kiezen, het energieke duo gadesloeg. ,,Ze hadden er niet veel vertrouwen in, je zag ze gewoon denken: dat lukt die twee kleine wijffies nooit...” Mooi wel dus, binnen een vloek en een zucht stond-ie. ,,We kregen een hard applaus van ze.”

Een grote liefde voor elkaar en voor het kamperen: Marijke en Hennie

De eerste...

,,Je blijft altijd verbonden met die eerste.” Dennis en Desiree uit Delft hebben net een nieuwe caravan gekocht en ja, hetzelfde merk als hun allereerste. ,,Dat voelt gewoon vertrouwd.” Waar in veel sleurhutten de bedden gescheiden zijn, hebben zij heel bewust voor een tweepersoonsbed gekozen. ,,We willen naast elkaar liggen, voelt ook gewoon vertrouwd!”

Kampeerders op leeftijd Piet en Rietje zitten even uit te rusten in de stoelen met infraroodmassagekussens, die volgens de verkoopster ‘als hete kadetjes’ gaan.’ Piet beleeft elke ochtend een kampeerclimax tijdens het ontbijt (,,dat smaakt nergens zo goed als op de camping”), voor zijn eega is er een heel ander hoogtepunt, zegt ze met een knipoog. Het legen van ‘de piesemmer’. ,,Stínken dat dat ding doet... Maar je bent wel meteen wakker.”

Caravandagboek

Aanraken aanraken en kijken

‘U gaat nu verder met het in elkaar zetten van de boogstok, vervolgens plaatst u de shoreband’, klinkt het cryptisch uit een instructievideo van een tentstok-innovatie. Iets verderop hele andere geluiden bij het Hal(f) 12 Prijzenfestival, waar kampeergoeroe, -journalist en -liefhebber Dick William Harinck van alles uitdeelt: van koeltasje tot caravandagboek en een heuse vouwwagenvakantie. De gelukkigen, moeten zich binnen twintig seconden na het horen van hun naam melden, anders gaat de prijs naar een ander. ,,Ik win nooit wat”, komt een vrouw jubelend aangerend, en ze grist de chemische toiletreiniger uit zijn handen. ,,Niet zelf opdrinken, hè”, grijnst hij.

Campingbaas DW Harinck

Al 22 jaar zit campingbaas DW Harinck in het vak. ‘Kiele kiele’, antwoordt hij op de vraag of hij vaker in zijn gewone bed slaapt of in zijn camper. ,,Ik slaap in elk geval het beste onderweg, ik vind het geweldig om alles op een paar vierkante meter te hebben.” Het beeld dat kamperen creperen is, vindt hij achterhaald. Hij heeft zelfs een zonnepaneel op zijn dak. ,,Ik zet ’s ochtends lekker een espressootje en maak ’s avonds een risotto frutti di mare op m’n buitenbarbecue.”

Een mooi wereldje, de Kampeer- en Caravan Jaarbeurs, vat hij het samen. ,,Het is een gezellige branche, de grootste concurrenten helpen elkaar met de opbouw en drinken na afloop een biertje met elkaar.” Ook tijdens de beurs staat hij op de camping. Geen idyllische camper with a view-praktijken hier op de parkeerplaats, ,,maar goed te doen.” Beter dan een hotel. ,,Wil je een vies verhaaltje horen?” zegt hij met stralende ogen. ,,Daar slaap je dus op de huidschilfers en lichaamssappen van de mensen vóór jou.”

Vreemdgaan

De ‘gemiddelde campinggast’ bestaat niet, zegt hij. ,,Iedereen doet het. De ene keer sta je naast een loodgieter, dan weer naast een neurochirurg. Gemene deler is wel het vrijheidsgevoel, dat straalt ook van al die campingkoppen af.” Wat een goede campingopeningszin is? Hoeft de vrolijke frans geen seconde over te denken. ‘Goedemorgen!’, ,,dat zeg je gewoon de hele ochtend door, en soms ook Bon Giorno of Gutemorgen.”

Wát een campingbaas!

Eén keer per jaar gaat hij vreemd, verklapt hij. De kampeerfanaat kijkt naar beneden, zoekend naar de juiste woorden. ,,Dan kies ik voor een vijfsterren all inclusive resort, waarna ik na een week weer denk: ik mis mijn camper!” Hij moet nu lachen en zingt als vanzelf de campingkraker van Herman Berkien, ,,waar is toch m’n caravan, ik kan ‘m nergens vinden...”

Er valt een stilte na de vraag wat nou zijn kampeerergenis is. Harinck weet het echt niet. Een beetje herrie van de buren hoort er ook gewoon bij, al maakte het jonge stel naast hem het wel heel bont op zijn laatste trip. ,,Volgens mij probeerden ze hun luchtbed stuk te krijgen, als je snapt wat ik bedoel. De volgende ochtend kwamen ze met een grote grijns die tent uit... Ook wel weer mooi, hoor! Ik vond alleen hun ravemuziek wat minder...” Dus vroeg hij ‘gewoon heel aardig’ of dat iets zachter kon. ,,Ik heb ze daarna nog geholpen met een extra zeil toen het noodweer losbarstte. Dat doe je als buren op de camping.”