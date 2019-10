Meer mensen verruilen vieze stadslucht voor platteland

Steeds meer mensen ontvluchten de stad om in schonere lucht te wonen. Vooral mensen met longklachten doen er goed aan.

‘Luchtvluchtelingen’, noemt het Longfonds deze mensen. Ze wonen in een omgeving waar veel fijnstof en stikstofdioxide is en vertrekken naar een omgeving met weinig vervuiling. De organisatie meldde vrijdag dat er al tientallen Nederlanders zijn vertrokken en meer dan 100 mensen zouden dat willen.

Pufjes en longontsteking

De familie Rispens uit Dordrecht woont sinds een maand op een vakantiepark in Friesland. De schone lucht was niet helemaal de reden dat het gezin de Randstad verliet, maar het speelde wel mee. „Tijdens een vakantie in Friesland, merkten we al verschil”, vertelt moeder Karen. De jongste dochter van het gezin - net vier - heeft astmatische klachten. „Op jonge leeftijd kun je nog geen astma vaststellen, maar ze had wel regelmatig pufjes nodig.” Ook kreeg het meisje al twee keer longontsteking. „Dat vind ik toch best heftig voor zo’n kleintje.”

Vader en moeder besluiten na de vakantie meer informatie in te winnen over schone lucht en het belang ervan. „We zagen dat onze dochter tijdens de vakantie zoveel meer energie had, ze geen pufjes moest en beter sliep.” Het gezin wil sowieso al verhuizen en besluit een plek in Nederland te kiezen waar de lucht schoon is. Dat wordt uiteindelijk een dorp in Friesland.

Gevoelige longen

De oorzaak van benauwdheid door vieze lucht, zit in de longen. „De longen van deze mensen zijn gevoeliger”, legt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds uit. „Ze reageren heftiger op prikkels van buiten. Fijnstofdeeltjes en stikstofdioxide komen in de longen terecht en gaan daar ontsteken. Een ontsteking zorgt voor een verdikking, wat zorgt voor het benauwde gevoel.” Die deeltjes hebben verschillende oorzaken, legt hij uit. „Het kan komen door roken, een open haard, maar ook uitlaatgassen van auto’s en scooters en ammoniak dat vrijkomt bij veeteelt.” Daar kun je als patiënt weinig aan doen. „Het is gewoon dikke pech.”

Af en toe een frisse neus

Mocht je niet willen verhuizen, dan is regelmatig de schone lucht opzoeken ook een goed idee. „We hoorden laatst het verhaal van een vrouw die haar man en kinderen in Nederland heeft achtergelaten en op flinke hoogte in de Pyreneeën woont. Daar is ze zes weken en dan kan ze weer anderhalve week in Nederland zijn”, aldus Rutgers. Een heel extreem voorbeeld, maar het kan ook op kleinere schaal werken. „Als je de schone lucht opzoekt en dan terugkomt, is het effect niet direct weg. Het verschilt heel erg per persoon, maar het kan zeker helpen om regelmatig schone lucht op te zoeken.”

De familie Rispens zit inmiddels ruim anderhalve maand in Friesland. „Ze is nu verkouden, puffen had geen zin dus daar werd ik wel een beetje zenuwachtig van. We zijn naar de huisarts gegaan en die concludeerde uit onderzoek dat haar longen schoon zijn.” Klinkt als een succesverhaal. „De herfst en winter zijn altijd het heftigst voor mijn dochter. Dus die moeten we eerst maar even doorkomen. Als mijn dochter daarna nog steeds geen puf nodig heeft, dan pas ben ik helemaal relax.”

Waar heb je precies last van?

Michael Rutgers: „Het gaat om mensen met een longziekte als astma of COPD. Die mensen zijn benauwd. Het kan allerlei vormen aannemen. De een kan er prima mee omgaan door middel van medicatie, bij een ander is het zo ernstig dat hij of zij niet ver kan lopen. Bij ernstige klachten is iemand eigenlijk gehandicapt door het gebrek aan zuurstof. Longklachten kunnen echt variëren van stikbenauwd tot een beetje kortademig.”