'Laat een hond gewoon een hond zijn'

Baasjes gaan ver in het vermenselijken van hun huisdieren, stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden. ,,Honden horen niet in bed.” Mark Gerritsma van Bontjes voor Hondjes beaamt dat, maar met een hondenbodywarmer of Supermanpakje is het weer iets heel anders. „Ze doen het vaak alleen maar uit liefde voor hun dier.”

Honden in driedelig pak, de as van je cavia in de urn op de schoorsteenmantel, je viervoeter mee naar bed, in een eigen pyjamaatje... Mensen beschouwen hun huisdier steeds meer als mensen en dat terwijl ze gewoon dier moeten kunnen zijn, stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in hun publicatie ‘De Staat van het Dier’, waarin de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland wordt besproken en waar in de bijna 200 pagina’s allerlei aandachtspunten worden behandeld, van dierentuindieren tot proefdieren en de relatie tussen mens en dier.

Dieren zijn geen mensen, stelt de RDA. Behandel ze dus ook niet zo. ,,Je ziet soms honden met nog mooiere kleren aan als hun baas en dat ziet er natuurlijk allemaal best leuk uit, maar je kunt er ook in doorslaan”, zegt secretaris Marc Schakenraad. Laat een hond gewoon hond zijn, komt het volgens de RDA op neer, ,,laat ze ravotten met andere honden en door regenplassen banjeren als ze daar zin in hebben, zonder een baasje dat bang is dat de kleren vies worden.” Wanneer het functioneel is, een jasje bij min 10 voor een naaktkat bijvoorbeeld, is het weer een heel ander verhaal, beaamt hij, ,,Kijk gewoon goed naar je huisdier. Bibbert het van de kou, dan doe je daar iets aan.”

Uit liefde voor

,,Ze doen het vaak alleen maar uit liefde voor hun dier”, zegt Mark Gerritsma uit Mill, eigenaar van webshop Bontjes voor Hondjes, waarop van alles te koop is. Praktische kleding bijvoorbeeld, zoals periode- of loopheidsbroekjes en ‘een soort slofjes’, ,,ideaal voor als het vriest en je niet wil dat je hond strooizout tussen z’n poten krijgt, of wanneer het asfalt juist heel heet is in de zomer.” Én hij verkoopt ‘de rest’, lacht hij. ,,Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Een smoking voor als je gaat trouwen, een prinsessenjurk voor carnaval, of een securitypakje.” Maar ook een bodywarmer tegen de kou en regenjasjes, ,,zeker voor kleine hondjes is dat bij slecht weer heel functioneel, anders willen ze niet naar buiten.”

Hij heeft net nog een huispakje ingepakt voor een klant, en twee pyjama’s, ,,Als het weer kouder wordt, nemen de bestellingen altijd toe. Vorige week liepen ineens de Supermanpakjes storm, ook tegen de kou. Sommige mensen vinden dat net weer wat leuker dan een truitje.”

Hij gelooft niet dat een hond er minder hond door kan zijn, want als ze door de modder willen rollen, zullen ze dat heus wel doen (,,je kunt de kleren gewoon wassen”) en de meeste baasjes doen juist hun geliefde viervoeter pakjes aan omdat ze zich zorgen maken, denkt Gerritsma. ,,Niet om hun hond te vermenselijken, maar om het hun hond niet koud te laten hebben.” En natuurlijk heb je altijd een groep ‘extreme baasjes’, ,,maar dat is maar een heel klein percentage, de meesten doen het uit praktische overwegingen en dat het er dan ook nog leuk uitziet, is mooi meegenomen.”

Hond in het bed

Een van de aandachtspunten in de publicatie is de groeiende discussie over de relatie tussen dier en mens. ‘Honden horen niet in bed’, staat erboven en verschillende media hebben gisteren al gereageerd dat dit wel erg ver gaat. Schakenraad begrijpt dat wel. ,,Ik vind eigenlijk niet dat de overheid er over moet gaan wie er bij je in bed kruipt of niet, maar het is meer bedoeld ter illustratie dat tijden en onze relaties tot dieren zijn veranderd. Vijftig jaar geleden was het ondenkbaar dat je je hond mee naar bed zou nemen. Ik zou het persoonlijk nog steeds niet doen, maar iedereen moet dat zelf weten.”

Twix toen-ie nog een Twixje was

Waar de grens ligt voor de eigenaar van zowel Bontjes voor Hondjes als van twee Husky’s? De Brabander denkt even na. ,,Een hond is een hond, of je hem nu een huispak aantrekt of niet. Maar een hond in bed, gaat voor mij te ver. Net zoals ze ook niet tijdens het eten erbij hoeven te zijn. Ik ben een grote hondenliefhebber, maar die van mij eten gewoon uit hun bak en slapen in hun hok buiten. Daar worden ze zelf ook het gelukkigst van.” En kleren trekt hij zijn Husky’s ook niet aan, besluit hij. ,,Twix en Mex hebben dat echt niet nodig, die hebben het al warm genoeg!”

Dieren nu beter af

De Raad voor Dierenaangelegenheden werd opgericht in 1993. Het is een onafhankelijke raad van deskundigen die zich uitspreekt over kwesties rond dierenwelzijn en diergezondheid en bestaat uit zo’n veertig leden met een uiteenlopende achtergrond en expertise, variërend van dierenbeschermers tot veehouders en dierenartsen. De RDA liet voor de publicatie onder andere een anonieme enquête over dierenwelzijn uitvoeren. ,,Het eerste wat ons opviel is hoe zeer dieren bijna iedereen aan het hart gaat. Iets wat twintig jaar geleden nog heel anders was. Nu kiezen mensen bewust voor het duurdere Beter Leven Keurmerk en we vinden het geen probleem om veel geld te betalen voor een operatie voor onze kat bij de dierenarts.” Hij wil dan ook een groot compliment geven aan alle houders, van boer tot baasje, ,,ze zorgen er toch met z’n allen voor dat alles netjes gebeurt, dieren zijn nu een stuk beter af dan twintig jaar geleden.” Betekent overigens niet dat er geen ruimte voor verbetering is, ,,het gaat om welzijn en net als bij mensen kan dit altijd beter.” Op hun website vind je de hele publicatie van De staat van het Dier.