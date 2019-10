In twee jaar drie doden en miskraam door listeriabesmetting vleeswaren

Ondanks het goed gaat met de economie, verspillen we minder voedsel. En dat is een verrassende uitkomst, zeggen deskundigen.

De winkelwagen is soms groter dan de maag en dus gooiden we het afgelopen jaar in Nederland per persoon nog ruim 34 kilo eten weg. Maar, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat is zeven kilo minder dan drie jaar geleden. Daarnaast spoelden we elf liter minder drinken weg via de gootsteen en het toilet.

„We waren bang dat de uitkomsten door de positieve economische ontwikkeling misschien zouden tegenvallen”, zegt voedingswetenschapper Corné van Dooren, die het onderzoek heeft uitgevoerd. „Maar dit is een goed teken.”