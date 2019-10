‘Foodsy-app op twintig grote stations’

Eten en drinken bestellen en afhalen zonder dat je op het treinstation in een rij terechtkomt. Dat is Foodsy, de app die vanaf dinsdag de weg inzet naar alle grote stations.

Eten en drinken bestellen vanuit of op weg naar de trein, ophalen – zonder wachtrij – op het station en… foodsy. Met dat nieuws over de lancering van de app Foodsy kwam Metro vorig jaar. De Utrechtse twintigers Sam Eerdmans, Janneke Flipse en enkele collega’s brachten hun idee voor iedere ov-reiziger rustig en kleinschalig, maar kwamen inmiddels tot enkele honderden bestellingen per dag. Vanaf dinsdag gaan ze volle bak, met grote merken die net als de treinreizigers voordelen in de app zien; en op weg naar de twintig grootste stations in Nederland waar je Foodsy straks kunt gebruiken. Op weg naar een dekking van minstens 80 procent van stationswinkels waar eten en drinken verkrijgbaar is.

Geen frustratie meer

„We zijn bepaald geen start-up meer”, zegt Sam. „Na het kennismakingsverhaal van vorig jaar staat ons platform nu echt”, vult Janneke aan. Nee, Foodsy gaat niet meer foetsie. Voor wie het nog niet kent: de app werd bedacht uit frustratie om wachtrijen in stationswinkels. Die rij die je op zo'n moment natuurlijk totaal niet uitkomt. Met Foodsy bestel en betaal je vanuit de trein of op weg naar het station je kop koffie, lunch of wat dan ook. Je stelt een tijd in wanneer je de bestelling wilt afhalen en pikt je eten en drinken met een code op onder een opvallende paarse Foodsy-‘druppel’ terwijl je twee dingen zeker weet: Skip de line is gegarandeerd en je haalt je trein.

De grote merken hebben Foodsy inmiddels gevonden. Sam: „Ketens als Burger King, Leon, La Place, De Broodzaak, Starbucks, Kauai en Julia’s zijn er allemaal bij, net als veel kleine winkels en nu ook Schiphol Plaza. We zien de komende tijd met deze merken als een belangrijke pilotfase, een grote test om doelen te halen. Daarmee gaan we op weg naar een goede dekking op de twintig grootste stations. Dat zijn er nu negen. Lukken die twintig, met 150 tot 200 winkels, dan gaan we op voor nog veel meer stations in het land.”

Foodsy in je systeem

„De doelen zijn realistisch”, zegt Janneke. „We hebben een flinke groep vaste gebruikers. Foodsy moet even in je systeem komen. Vroeger dacht je ‘oh, op het station zo even eten halen’. Dat wordt langzamerhand, terwijl je nog in de trein zit, ‘oh ja, Foodsy’. Voor ons is het mooi om te zien dat de gebruikers van het eerste moment er nog altijd bij zijn.” Sam: „Onze uitdaging is nu om veel meer treinreizigers te bereiken en ze die handige gewoonte bij te brengen. Dat lukt als wij hen zoveel mogelijk gebruikspunten voorschotelen en af en toe met mooie kortingen en leuke acties als ‘een gratis kopje koffie’ komen.” Janneke: „Dit is het moment om door te pakken en de tijd om ons te bewijzen. Je zult ons, sowieso op Utrecht Centraal, niet kunnen missen.”

De eerste op treinstations

Foodsy lijkt een idee dat op veel meer plekken dan treinstations handig kan zijn. Sam beaamt dat, maar: „Als dit een succes wordt, dan is dat omdat we het vanaf de basis goed hebben gedaan. Laten we voorlopig maar de eerste zijn die deze mogelijkheid op treinstations faciliteren. En dat zo goed mogelijk. Daarna kijken we verder.” Janneke: „Ja, buitenlandse stations, bedrijventerreinen, langs de snelwegen, binnensteden, overal valt over na te denken en zou getest kunnen worden, maar dat is een mooie zorg voor later.”

Korting

Speciaal voor de aftrap van een 'nieuw Foodsy-jaar' is er een Metro-korting bij het downloaden van de app. Hoe dat werkt vind je hier. De actie bestaat uit een korting van 2 euro bij een minimale besteding van 6 euro. De Metro-korting is beschikbaar tot 1 januari 2020.