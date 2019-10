Dodenherdenkingschreeuwer krijgt geld door blunder justitie

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft donderdagmiddag een pijnlijke fout moeten opbiechten, meldt de Telegraaf.

In een brief aan de Tweede Kamer valt te lezen dat een van de verdachten die wordt beschuldigd van het verstoren van de Dodenherdenking in Vught met de leus ’Allahoe Akbar’ vrijuit gaat. Omdat de maatregel te laat werd uitgereikt én niet is ondertekend ontvangt hij een bedrag van 27 euro op zijn rekening.

Dubbele blunder

„Deze gedetineerde had op 5 mei een beschikking moeten krijgen waarin de maatregel aan hem werd aangekondigd. Deze is te laat uitgereikt”, valt er te lezen in de verklaring. Dekker omschrijft de strafrechtelijke procedure als onzorgvuldig. Voor beide fouten wordt de verdachte nu gecompenseerd met een bedrag van 13,50 euro.

De verdachte is een gedetineerde van de gevangenis in Vught en moest voor de rechter verschijnen voor het opzettelijk verstoren van de Dodenherdenking in het Brabantse Vught. Tijdens de twee minuten stilte werd er vanuit het nabij gelegen centrum voor gedetineerden 'Allahoe Akbar' geschreeuwd. Na onderzoek werden hier vijf mannen voor verantwoordelijk gehouden. De verdachten zaten al vast in een speciale extra beveiligde instelling voor verdachten van terroristische misdrijven.

Het lawaai tijdens de herdenkingsdienst leidde tot grote verbolgenheid onder de deelnemers en leidde eveneens tot veel afschuw toen de media erover berichtten. De minister benadrukt dat de daders wel degelijk zijn gestraft en dat de administratieve fouten dit niet hebben veranderd.