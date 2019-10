Broer Josef B.: Hij voelde zich beter dan Jezus

De Oostenrijkse hoofdverdachte in de zaak rond een van de buitenwereld afgesloten gezin in Ruinerwold, de 58-jarige Josef B., heeft jarenlang in een sekte geleefd in Oostenrijk. „Hij gedroeg zich in die sekte alsof hij nog beter was dan Jezus", vertelt zijn broer Franz aan Oostenrijkse media.

Ook vertelt zijn broer dat B. een sluwe en egoïstische man was, die bijvoorbeeld niet reageerde op de overlijdensberichten van zijn ouders. Franz had al tien jaar geen contact meer met zijn broer, die uiteindelijk opdook in Ruinerwold.

Verwaarloosde kinderen

In de sekte waar B. in de jaren negentig deel van was, zou hij een tweeling hebben gekregen, samen met een Japanse vrouw. Volgens zijn broer liet B. de kinderen aan hun lot over. Zo zou hij de jonge kinderen maandenlang bij vrienden in Nederland hebben gestald. De kinderen zijn inmiddels volwassen en hebben een paar jaar geleden contact gezocht met hun vader. Dat was tevergeefs.

In de sekte zou B. daarnaast een Nederlander hebben ontmoet met wie hij bevriend bleef en met wie hij veel contact had, zelfs nadat ze uit de sekte waren gestapt. Met hem deed hij zaken toen hij zich in Nederland vestigde. Dat zou hij mogelijk hebben gedaan met geld uit een erfenis.

Buren vol lof

Van 1998 tot 2008 woonde B. in het Oostenrijkse Pabneukirchen, in een driehonderd jaar oud huis dat hij van een tante erfde. Daar werkte hij als meubelmaker. Ook was hij vaak in Wenen. Zijn buren hebben alleen maar lof voor Josef. „Hij was altijd vriendelijk.” Anderen zeggen dat hij vooral aardig was tegen mensen die hem zijn zin gaven. „Hij had een enorme overtuigingskracht.”