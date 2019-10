Armin over nieuwe album, Darth Vader, z'n moeder én hardstyle

Balance is uit, het nieuwste album van Armin van Buuren. Metro’s Iris plofte naast hem op de bank en ontdekte een gemeenschappelijke liefde (onder andere).

Wat vraag je als állereerste aan Armin van Buuren, een van ’s werelds bekendste en meest geliefde dj’s die je per toeval al een keer hebt ontmoet, toen hij de vuurwerksterren van de hemel afdraaide tijdens een feest in China afgelopen oud en nieuw, waarna je nog even met hem en zijn crew bent gaan afteren in de hotellobby? Gemakkelijk: ,,ken je me nog, ken je me nog?!”

We zitten midden in Amsterdam Dance Event en de hele stad gonst van de muziek en de zin. Op een riante donkerblauwe leren bank, ergens hartje Amsterdam op een bovenste verdieping die is omgetoverd tot Armada Music pop-upstore, zit Armin van Buuren. Ook wel GAIA, of Gimmick, of ‘de dj met de meeste nicknames ooit’, zo blijkt wanneer bij een Google-rondje en E=mc², El Guitaro, Hyperdrive Inc., Perpetuous Dreamer, Problem Boy, Rising Star, The Shoeshine Factory, Mister White oppoppen.

28 cadeautjes

,,Ja tuurlijk!”, zegt Armin en geeft drie zoenen. ,,Hoe is het?”

Hij oogt ontspannen, is getooid in een lekker zwart jackie en dito jeans en zijn welbekende jongensachtige grijns siert zijn gezicht. Toch is het rammend druk geweest de afgelopen tijd, met zoals altijd weer zijn gigsall around the globe en met de laatste puntjes op de i te produceren van zijn nieuwste album. Het is hem weer gelukt en hij is blij, een understatement. ,,Ik heb óngelooflijk veel zin om iedereen mijn Balance te laten horen. Het is totaal anders dan de zes albums ervoor. Een overzichtstentoonstelling van wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.” 28 tracks staan op het dubbelalbum, of zoals hij zelf met een glimlach zegt: ,,28 cadeautjes van mij.”

Hij ziet Balance als een nieuw hoofdstuk ‘in het boek van het leven’, ,,het resultaat van balanceren op het randje van het bekende en het onbekende.” Op zijn album dan ook een allerhande aan muziekstijlen, van hardstyle tot 'klassiek Armin' en van álles tussenin. Houdt-ie net als ondergetekende ook allebei van. ’s Ochtends staat-ie vaak op met klassiek, ,,en ik zet ’s avonds rustig een hardstyle-plaatje op.” Twee uitersten, die samen dan weer in balans zijn. Net als zijn leven eigenlijk. Zo geniet hij van alle drukte rondom zijn persoon en muziek, maar ook van de rust van het strand in Noordwijk of Katwijk, waar hij ook het liefst naartoe gaat als hij een keer even úit balans is, ,,de zee doet altijd iets met me...”

Beuken met moeders

Hij neemt een slok uit een flesje Desperados. Zijn eerste ooit, nipt hij lachend. ,,Lekker, wel zoet.” Net als sommige van zijn plaatjes, met titels als I Need You, Waking up with You en Lonely for You. Beetje zoet, wél lekker. Armin, die een levensgrote Darth Vader in zijn gameroom heeft, zo verklapt hij op de vraag naar ‘iets’ dat bijna niemand weet, zou ‘een nacht niet geleefd, een nacht niet geleerd’, als lijfspreuk kunnen hebben. ,,Elke dag word je meer wakker, zegt mijn moeder altijd, je leert jezelf en de wereld om je heen steeds beter kennen, en ik voel haar wel.”

Diezelfde moeder die hij afgelopen zomer trouwens meenam naar haar eerste techno-feestje op Tomorrowland. Lekker staan beuken daar samen, blikt hij met een knipoog terug, ,,het was bijzonder en te gek tegelijkertijd.”

Focus

Hoe ouder ik word, hoe meer oké ik met mezelf ben, vervolgt de Leidenaar, ,,je kunt echt van iedereen leren, jong en oud, als je er maar voor open staat.” Hetzelfde geldt voor zijn muziek. ,,Elke nieuwe plaat is altijd het resultaat van al mijn vorige platen, de nieuwe dingen die ik heb geleerd en de mensen die ik heb ontmoet.” Het verschil van Armin toen en nu zit ‘m dan ook in de focus. Een paar jaar geleden lag die nog vooral op de erkenning van zijn werk door anderen - de valkuil waar vele artiesten mee worstelen -, nu draait het veel meer om zijn persoonlijke groei en leidt dat automatisch tot veel meer lol tijdens het produceren.

Én nieuwe inzichten, ,,ik heb weer een totaal nieuwe, mooie wereld in mezelf ontdekt.” Nog een halve minuut, geeft iemand van zijn crew aan. Ja, de tijd vliegt, met Armin van Buuren. De allerlaatste vraag dan: ,,mag ik misschien een Desperados voor onderweg?” En tot de volgende!

Over Balance

Op het dubbelalbum staan 28 tracks, waarin zo’n beetje het gehele muzikale palet voorbij komt. Collabs zijn er met Jordan Shaw, Lucas & Steve, James Newman (en meer).

Gevraagd aan Armin: welke track is geschikt voor als je even helemaal doorheen zit? ‘Don’t let me go‘, (track 14, album 1, featuring Matluck)

En welke als je een spannende date hebt? Hoefde hij geen seconde over na te denken, ” ‘Sucker for Love‘ natuurlijk!” (track 1, album 1, featuring Avalan)

Collab waar je trots op bent? ‘Unlove You’ met NE-YO.

Om zijn nieuwste album nog even vol verve te vieren, beschildert Amsterdamse streetartist Mr. June vrijdag 25 oktober de muur op Nieuwezijds Voorburgwal 353.

Balance is te luisteren op alle streaming services en voor de liefhebber op CD te bestellen op www.armadamusichop.com