AH plaatste geen waarschuwing op website over besmet vlees

Albert Heijn heeft twee dagen lang geen waarschuwing over het mogelijk besmette vlees van fabrikant Offerman op de eigen website geplaatst. Dat had wel gemoeten, aldus een woordvoerster.

Waarom het niet gemeld is, weet de woordvoerster niet. Wel benadrukt ze dat de vleeswaren direct uit de schappen zijn gehaald en er in de winkel een waarschuwing is opgehangen. De mededeling is zondag alsnog op de website gepubliceerd.

Listeriabacterie

Afgelopen week werd bekend dat vleeswarenmaker Offerman alle vleeswaren die in de fabriek in Aalsmeer zijn gesneden en verpakt heeft teruggeroepen omdat er een listeriabacterie in kan zitten. Klanten worden dringend verzocht de producten niet te eten en terug te brengen.

Doden en miskraam

Vrijdag werd bekend dat drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad.

Onder meer Sligro, Aldi en Jumbo hebben uit voorzorg alle voorverpakte vleeswaren van Offerman uit de schappen gehaald, net als Albert Heijn in België.