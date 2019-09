Zwarte panter ontsnapt en zwerft rond op Franse daken

Het moet een gek beeld zijn geweest voor de inwoners van Armentières, bij Lille. Een jonge zwarte panter heeft rondgelopen over daken van verschillende huizen. Het verdwaalde dier werd uiteindelijk gevangen toen het een huis binnenliep in de Noord-Franse stad, melden de autoriteiten donderdag. Hoogstwaarschijnlijk was dat het privéappartement van waaruit het dier ook ontsnapte.

De brandweer plaatste woensdagavond een foto op Twitter waarop is te zien dat de panter voor het raam van een dakkapel staat. Een andere foto laat zien dat de katachtige over de stad uitkijkt. Het is nog onduidelijk hoe de zwarte panter uit het appartement heeft kunnen ontsnappen.

Bezit illegaal dier

De eigenaar van het dier is bang dat hij wordt aangeklaagd vanwege het bezit van een illegaal dier. De panter werd voordat hij werd 'ingerekend' verdoofd door een arts. In een kooi is het dier vervolgens meegenomen en overgedragen aan de Franse dierenbescherming.