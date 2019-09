Stokoude veteranen weggestuurd bij herdenking: 'Ons hart brak'

Vier Britse oorlogsveteranen zijn vrijdagavond weggestuurd bij de Airborne-herdenking in Arnhem. De vier hadden geen toegangspassen en de vip-ruimte was vol, dus daarom werden ze teruggestuurd naar het hotel.

„Elk jaar kijken we uit naar de viering. We sparen het hele jaar om het geld voor de reis naar Nederland bij elkaar te sprokkelen", zo vertelt de 96-jarige Britse marineveteraan Simeon Mayou aan Omroep Gelderland. „Met veel verdriet zijn we omgekeerd en terug naar ons hotel gegaan. Er zaten wél mensen die tijdens de oorlog nog niet eens geboren waren, maar wij mochten niet naar binnen. Ons hart brak."

Onterend

De herdenking was ter nagedachtenis aan veteranen die gevochten hadden tijdens operatie Market Garden, waarbij een aantal geallieerde soldaten in september 1944 tevergeefs hebben geprobeerd om de John Frostbrug in Arnhem te veroveren en te behouden. De 95-jarige Leslie Reeves is een van die soldaten en raakte tijdens de missie zwaargewond, waardoor hij nog steeds een metalen plaat in zijn hoofd heeft.

Toch mocht ook Reeves door het gebrek aan een toegangspas niet bij de herdenking blijven: „We komen al vanaf begin jaren tachtig en we hebben nog nooit een pas nodig gehad. Wij dachten dat onze medailles dienden als toegangsbewijs. Het is ronduit onterend dat ze ons wegstuurden. Zo'n speciale gelegenheid maak ik niet meer mee."

De gemeente Arnhem zegt het spijtig te vinden dat de veteranen niet aanwezig konden zijn, maar dat er eenvoudigweg geen plek meer was. „We hadden te maken met een beperkt aantal plekken in de Berenkuil (waar de herdenking werd gehouden, red.), enkel voor genodigden."