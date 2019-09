Sinterklaas komt per trein naar Apeldoorn

Sinterklaas komt dit jaar voor het eerst niet per boot, maar per trein aan bij zijn officiële entree in Nederland. De goedheiligman maakt gebruik van de diensten van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij om Apeldoorn te bereiken.

Daar vindt op 16 november de landelijke intocht plaats. Meerdere partijen die bij een besloten bijeenkomst waren over het festijn, bevestigen dit tegenover de Stentor.

Te klein

Deze keuze lag al in de lijn der verwachting. Het Apeldoorns Kanaal is namelijk te klein voor een televisie-intocht zoals we die gewend zijn. Dat Sinterklaas vorig jaar bij de plaatselijke intocht in Apeldoorn voor het eerst in jaren weer arriveerde met de stoomtrein, leek al een voorteken.

Niet volledig zwart

Relatief laat werd toen geswitcht van de vertrouwde plek aan het Kanaal Noord naar het station. Dat is te beschouwen als een generale repetitie voor dit jaar.

De omroeporganisatie NTR maakte eerder deze week bekend dat bij de landelijke intocht in Apeldoorn geen enkele piet volledig zwart geschminkt is en dat er alleen 'roetveegpieten' worden ingezet.