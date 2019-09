Oranje wint zonder veel moeite met 0-4 van Estland

Het Nederlands voetbalelftal heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan voor de kwalificatie van het EK van volgend jaar.

De ploeg van Ronald Koeman had in Talinn geen hele lastige avond en won met 0-4 van Estland. Oranje heeft nu negen punten uit vier wedstrijden en bezet met een wedstrijd minder gespeeld de derde plaats in de poule.

Babel, Depay en Wijnaldum

Drie dagen na de fraaie zege op Duitsland moest Oranje maandag opnieuw aan de bak. Dit keer was de tegenstander toch van een iets minder hoog kaliber. Estland had nog geen punt behaald deze kwalificatiereeks en hier kwam ook nu geen verandering in. Nederland had geen kind aan de voetbaldwerg en deed wat het moest doen door met vier doelpunten verschil te winnen.

Oranje was veel in balbezit in Tallinn, heel veel zelfs. Dat leidde na de snelle openingstreffer niet tot heel veel uitgespeelde kansen. Doelman Sergei Lepmets kreeg nog een hand tegen een kopbal van Georginio Wijnaldum en dook ook afstandsschoten van Babel en Memphis Depay uit zijn doel. Hij was in de 47e minuut kansloos op een inzet van Babel: 0-2. Daarna vierde Memphis Depay zijn vijftigste interland nog met de 0-3 en bepaalde Georginio Wijnaldum de eindstand.

Noord-Ierland en Duitsland

Oranje houdt door de zege een helder uitzicht op de twee bovenste plaatsten van de poule die recht geven op een rechtstreeks ticket voor het EK. Hoewel de ploeg op dit moment derde staat, hebben ze nog wel een wedstrijd minder gespeeld en bovendien al twee keer gespeeld tegen de op papier sterkste tegenstander Duitsland. Noord-Ierland moet op zijn beurt nog tweemaal tegen Oranje spelen en speelde maandag pas zijn eerste wedstrijd tegen Duitsland.

De Noord-Ieren waren tot deze speelronde koploper in groep C, maar werd verslagen door de Duitsers met 0-2. Nederland heeft zelfs in eigen hand of het groepswinnaar wordt. Dat vergroot de kans op een gunstige loting voor de Europese eindronde. Tegen zowel Wit-Rusland als Estland werd eerder tweemaal gewonnen waardoor de stand er wat opmerkelijk uitzag.

Oranje vervolgt de EK-kwalificatie volgende maand met wedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). Nederland sluit het kwalificatietoernooi af met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland (16 november) en een thuisduel met Estland (19 november).