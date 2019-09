OM: Man van Halsema is officieel verdachte

Acht jaar geleden werd de 10-jarige Nolan Mottie uit Frankrijk doodziek, nadat hij een hamburger van de Lidl had gegeten. Achteraf bleek dat het vlees besmet was met de poepbacterie E. coli. Dit weekend is de jongen, na lange tijd ziek te zijn geweest, overleden.

Het jongetje was in 2011 23 maanden oud en helemaal gezond. Nadat hij de besmette hamburger had gegeten werd hij ernstig ziek, zo kreeg hij suikerziekte en werd zijn zenuwstelsel zwaar aangetast door de bacterie. Hij raakte voor 80 procent verlamd en moest allerlei operaties ondergaan. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Nolan was niet de enige die het besmette vlees had gegeten. Veertien andere kinderen werden ook ziek, zij liepen nierschade op. Alle kinderen kwamen uit de Noord-Franse regio Hauts-de-France en werden in 2011 met spoed naar het ziekenhuis gebracht.