Minister: Weg met het seksistische speelgoed

In een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelenski, heeft Donald Trump aangedrongen op een onderzoek naar de bemoeienissen in 2016 van voormalig vicepresident Joe Biden met een onderzoek van justitie in Oekraïne.

Hij zei volgens een door het Witte Huis vrijgegeven weergave van het telefoongesprek onder meer letterlijk: „Wij doen een heleboel voor Oekraïne, we stoppen er een heleboel inspanning en tijd in. Veel meer dan de Europese landen. Zij zouden veel meer moeten helpen dan ze nu doen. Duitsland doet vrijwel niets voor u. Het enige wat ze doen is praten en dat is iets waarvan ik denk dat u ze erover aan moet spreken. Als ik met Angela Merkel spreek, heeft ze het over Oekraïne, maar ze doet niks. Een heleboel Europese landen zijn net zo. Daar moet u eens naar kijken, want de VS zijn heel goed geweest voor Oekraïne (...). En ik zou niet zeggen dat dit een wederdienst is, want er gebeuren nare zaken, maar de VS zijn heel goed geweest voor Oekraïne."

