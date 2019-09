Handig? Geef je kapotte spullen een tweede leven

Makkelijker, soms (bijna) goedkoper en vooral ook heel leuk. We kopen liever nieuwe dingen dan dat we onze oude spullen laten repareren. Dat moet anders, vindt SIRE.

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) heeft maandag een campagne gelanceerd in de hoop dat mensen hun bezittingen meer koesteren. „We hopen dat mensen hun spullen gaan herwaarderen. Heel filosofisch: je koffiezetapparaat bezorgt je elke ochtend een goede morgen. Dat verdient toch meer waardering?”, licht Lucy van der Helm, directeur van de stichting, toe.

Vergeten te repareren

„Het lijkt erop dat we de optie repareren zijn vergeten”, vervolgt Van der Helm. „Alsof we er niet bij stilstaan dat als we iets weggooien, we dat dan ook moeten vervangen. Nieuwe spullen kosten veel materialen, grondstoffen en energie, dat is slecht voor het milieu.” Per jaar gooit Nederland per persoon zo’n 50 kilo aan spullen weg. Daar zit onder meer 18 kilo aan elektronische spullen en 15 kilo aan textiel bij. Veel daarvan kan worden gerepareerd, maar dat doen we eigenlijk pas als de aanschafwaarde van een nieuw product boven de 100 euro is. „Dan gaat er dus heel veel weg, veel kleding komt bijvoorbeeld niet eens in de buurt van de 100 euro.”

Metro-lezer Danny neemt zelf regelmatig de schroevendraaier in de hand om spullen te repareren. „Ik werkte vroeger bij een kringloopwinkel, daar leer je nog wel eens wat. Nu repareer ik zelf veel meer dan het weg te gooien”, vertelt hij. „Je moet er alleen wel tijd voor maken en zin in hebben.” Danny repareert niet alleen zijn eigen spullen. „Ik woon in een appartementencomplex en buren gooien nog wel eens spullen weg. Ik bied soms aan om het te repareren.”

Snel nieuwe elektronica

Juist helemaal niet van het repareren, is Metro-lezer Vincent. „Als het om elektronica gaat, vind ik het al snel verouderd”, zegt hij. „Nu ben ik geen dief van mijn eigen portemonnee, dus als ik het gratis kan laten repareren, doe ik dat.” Elektronica laten repareren is vaak duur, zegt hij. „Als het scherm van mijn telefoon kapot gaat, kost dat me al snel 300 euro. Voor 550 heb ik een nieuwe telefoon én alweer de volgende versie.”

Mocht je nou zelf niet zo handig zijn, dan is er natuurlijk altijd nog de optie om je spullen te laten repareren. Kapotte kleding kan naar een naaiatelier, je fiets naar de fietsenmaker en het gat in je zool kan de schoenmaker dichten. Samen repareren kan ook, bijvoorbeeld in een Repair Café. „We hebben allemaal vrijwilligers met een eigen expertise”, vertelt Greet van Repair Café in Assen. Repair Cafés draaien op vrijwilligers met vaak eigen expertises. Er komen allerlei mensen langs met kapotte spullen. „Bij ons komt rijk en arm, jong en oud, soms zelfs kinderen met en ouder.” Als je langskomt, repareer je samen met een vrijwilliger je kapotte spul, mocht dat nog mogelijk zijn.

Sta stil bij spullen

Zijn je spullen niet meer te redden of wil je gewoon graag wat nieuws? „Probeer je goederen een tweede leven te geven”, zegt Van der Helm. Je kunt spullen bijvoorbeeld aanbieden bij de kringloop, kapotte objecten naar de milieustraat brengen of een kledingruil organiseren. „Maar gooi het niet in de prullenbak. Sta stil bij wat je met je spullen doet.”