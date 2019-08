Schrijfster (25) van boek over kanker overleden

Abortus is een veelbesproken issue in de Verenigde Staten. Alyssa Milano heeft daarom besloten heel open te zijn over haar ervaringen.

Sorry Not Sorry

De actrice sprak er over in haar podcast Sorry Not Sorry. Daarin vertelde ze over de twee abortussen die ze in de jaren negentig had. Destijds was ze verloofd met acteur Scott Wolf en zwanger geraakt, ondanks dat ze aan de pil was.