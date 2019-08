Restaurant gesloopt nadat eigenaar toeristen aanviel

Nederland is bezorgd over de natuurbranden in het Amazonegebied. „Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt", zegt minister-president Mark Rutte. „Het is niet ongebruikelijk dat er branden zijn maar op deze schaal en zo vroeg in het seizoen, dat is buitengewoon schokkend."

Recordaantal branden

Het Braziliaanse oerwoud is dit jaar getroffen door een recordaantal branden; namelijk 40.000. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een stijging van 83 procent. Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Veel branden zouden ook zijn aangestoken door boeren om het land te gebruiken voor vee- en sojateelt.