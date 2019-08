Ketchupdief schrijft excuusbrief na 'slechte karma'

Schuldgevoel kan nogal knagen. Soms misschien zelfs wel onterecht. Een dief in New Jersey voelde zich zo ontzettend schuldig dat hij of zij twee flessen ketchup uit een restaurant had meegenomen, dat eigenaresse Maria DiLeo twee nieuwe flessen én een excuusbriefje voor de deur vond.

Op het briefje schrijft de anonieme dief: „Ik ben goudeerlijk en dit is het ergste dat ik ooit heb gedaan." Wel nam de dief de moeite om er een rijmpje van te maken, in het Engels staat er namelijk: „I am as square as they come and this is the worst thing I've done."

Botsing in auto

De schrijver vertelt dat in de twee weken dat hij of zij de fles in het bezit had, er enorm slechte karma en veel pech om de hoek is komen kijken. Volgens de kruimeldief is zelfs een botsing in de auto de schuld van deze slechte daad.

„Ik hoop dat deze twee nieuwe flessen ketchup mijn geluk een beetje kunnen herstellen en ik niet meer zo'n schuldgevoel mee hoef te dragen. Nogmaals: het spijt me ontzettend dat ik deze last heb bezorgd die het leven mij in deze twee weken heeft bezorgd", staat er. De afzender? „Een verschrikkelijk mens."

Excuses aanvaard

De eigenaresse van het restaurant vond het briefje. „Ik keek naar het briefje en dacht: 'oh nee, die arme dader, wat voel ik me slecht'", zegt ze tegen CBC Radio. Om de gemoedstoestand van de dief wat tot rust te brengen, heeft ze een bericht in de Facebookgroep van de plaats waar ze woont geplaatst. „Aan de persoon die dit terug heeft gebracht: het is je vergeven. Hopelijk gaat het beter en heb je een les geleerd."