Henk, Splinter of Vlinder: naam gezocht voor ster

Hendrik-Jan, Shaniqua of toch Buurman en Buurman... Wie weet de beste naam voor HAT-P-6 en HAT-P-6 b? De Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie (NOVA) heeft een wedstrijd uitgeschreven, waarbij Nederlanders een naam kunnen bedenken voor een ster en de planeet die erom heen draait. De hemellichamen, die nu nog luisteren naar het wetenschappelijke HAT-P-6 worden dan officieel bij hun nieuwe naam genoemd.

Dwergster

Mensen hebben vier weken de tijd om een voorstel te doen. Deskundigen kiezen vijf sets namen en in oktober kan het publiek daar op stemmen. Het namenkoppel dat de meeste stemmen krijgt, wordt in november doorgegeven aan de Internationale Astronomische Unie, dat over namen in het heelal gaat. In december wordt de winnaar bekend.

HAT-P-6 is een geelwitte dwergster. Hij staat op ongeveer 650 lichtjaar afstand van de aarde, in het sterrenbeeld Andromeda. Zijn planeet is iets zwaarder dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.

De inzendingen moeten wel aan een aantal regels voldoen. Zo moeten de naam van de ster en de planeet bij elkaar passen en mogen de naam niet commercieel en beledigend zijn. Verzonnen namen mogen ook niet. Vernoemingen naar mensen mag wel, maar dan moeten ze wel voor 1919 zijn overleden.