Halsema: 'Voor mijn zoon is dit afschuwelijk'

Femke Halsema heeft voor het eerst publiekelijk gesproken na de berichtgeving over haar zoon in augustus. De Telegraaf berichtte medio augustus dat de zoon van de burgemeester van Amsterdam een gewapende inbraak had gedaan op een woonboot in Amsterdam. Nadien reageerde Halsema met een open brief, waarin ze veel van de uitspraken die de krant had gemaakt ontkende.

Nu heeft zij in het AT5-programma Gesprek met de Burgemeester het incident verder toegelicht. Zo ontkent Halsema bijvoorbeeld dat de zaak in de doofpot zou zijn gestopt: „Het was echt een privéaangelegenheid", zegt ze.

Flagrante leugens

Het mediacircus dat na het voorval ontstond heeft volgens de Amsterdamse burgemeester een flinke impact gehad op haar leven: „Ik kon die nacht niet slapen. Mijn zoon sliep. Ik dacht: als hij wakker wordt, dan wil ik dat hij weet dat zijn moeder hem verdedigd heeft. De tweede reden was dat ik het heel noodzakelijk vond dat de Amsterdammers wisten, dat ik, als er zo'n privékwestie speelt, mijn ambt nooit zou gebruiken."

Halsema geeft verder aan dat ze liever geen interviews meer geeft over haar zoon, maar dat ze niet anders kon. „Omdat er flagrante leugens instonden over mijn zoon kon ik dat niet laten gaan. Want je hebt te maken met een 15-jarige jongen voor wie dit afschuwelijk is, een nachtmerrie is. Ik kon niet anders op dat moment dan hem niet nog meer te belasten met mijn positie dan toch al was gebeurd."