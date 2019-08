Dronken man met rijverbod belandt in sloot

Een dronken man met een rijverbod uit het Zeeuwse Axel is zaterdagavond opgepakt. Dat gebeurde nadat hij met zijn auto in een sloot was beland, meldt de politie.

Auto over de kop

De auto was meerdere keren over de kop geslagen voordat die in het water terechtkwam. De 37-jarige man probeerde de politie ervan te overtuigen dat de bestuurder van de auto er vandoor was gegaan, maar getuigen wezen hem aan als bestuurder. Hierna werd de man aangehouden. Hij moest ter plekke worden behandeld aan zijn verwondingen.

Volgens eigen zeggen had hij een liter sterke drank op. Of dat ook daadwerkelijk zo is, is nog niet bekend. Er is een bloedmonster afgenomen zodat bekeken kan worden hoeveel hij precies had gedronken.