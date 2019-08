Dit zijn de leukste easter eggs op Google

Google kennen we vooral als zoekmachine, maar het voert niet alleen maar standaard je zoekopdrachten uit. Wie zoekt vindt een aantal leuke easter eggs.

Wizard of Oz

Er is een aannemelijke kans dat je weleens de Wizard of Oz gegoogled hebt. Zonder het te weten was je dan ontzettend dicht bij een easter egg. We vertellen je van te voren niet wat er precies gebeurt, maar zet je geluid aan en druk op de welbekende rode schoentjes die rechts staan afgebeeld. Het is de nieuwste toevoeging aan het repetoire van Google ter ere van de tachtigjarige verjaardag van de eerste film. Hoelang deze op de site beschikbaar blijft is onbekend.

Scheef

De bovenstaande is dan nog een geavanceerde trucje om Google uit te laten voeren. Vaak hoef je er niks te doen, behalve een zoekterm in te vullen, zoals 'askew', 'zerg rush' of 'do a barrel roll'.

Gamen

Ook heb je je telefoon helemaal niet nodig om een spelletje te doen. Pacman, Snake (zoekterm: play snake), Patience (zoekterm: Solitaire) en Boter-kaas-en-eieren (zoekterm: tic-tac-toe) heb je zo bij de hand.

Voor de nerd

Dat je Google als rekenmachine kan gebruiken, weet je misschien al, maar Google rekent soms ook ongevraagd dingen voor je uit. Als je bijvoorbeeld 'once in a blue moon' of 'the answer to life the universe and everything'. En soms blijkt wiskunde ook iets heel mooie te kunnen opleveren. Voer maar eens 'sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5' in de zoekbalk van Google.