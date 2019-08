Canal Pride Amsterdam 'vlekkeloos verlopen'

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt zo hard, dat een 'stroominfarct' op de loer ligt. Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van netwerkbedrijf Alliander.

„Straks is er in Amsterdam op piekmomenten 2,5 tot 6 keer meer vraag naar stroom dan er nu capaciteit beschikbaar is", zegt hij in Het Parool. „Op sommige plekken zitten we nu al aan onze max. Daar kunnen we klanten niet de capaciteit bieden die ze nodig hebben. We hoeven nog niet concreet in te grijpen, maar dat moment komt wel dichterbij."

Enorme toename