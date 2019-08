Brandweerman op vakantie redt leven van jongetje (7)

Brandweerman ben je altijd, dat is voor de 43-jarige Bernard Tax duidelijk gebleken. Tijdens zijn vakantie in Thailand was hij op de juiste plek op het juiste moment en heeft hij het leven van een 7-jarig jongetje kunnen redden. Hij was met zijn kinderen in een waterpark toen er een jongetje, bijna verdronken, uit het water werd gehaald. Dankzij het snelle handelen van de brandweerman overleefde de jongen het.

Reanimatie

In een bericht op Facebook (brandweer Kennemerland) doet Tax zijn verhaal: „Op een gegeven moment zie ik een jongetje lopen in het water met in zijn armen een kind. Het kind hing helemaal slap. Alarmbellen gingen meteen af en ik rende het water in." Hij pakte het kind over en begon, na een check, meteen met reanimatie. Gelukkig kwam het water na een tijdje uit zijn longen en kwam de jongen bij.

'Second life'

Omdat de ouders van het jongetje geen Engels spraken, ging de heldhaftige vakantieganger mee naar het ziekenhuis. Daar bleek het te gaan om een Chinees jongetje van 7 jaar oud.

De ouders van de jongen waren de brandweerman enorm dankbaar, maar er was sprake van een taalbarrière. Daarom ging de communicatie via Google Translate. „Zijn moeder had via Google Translate op haar telefoon getypt: „You gave my boy second life”. Kippenvel liep over mijn hele lichaam."

Ontmoeting

Er was veel water terechtgekomen in de longen van de jongen, dus moest hij even in het ziekenhuis verblijven. Wel kon de redder het kind nog ontmoeten, een dag later. „Het was een fantastisch moment en daarmee ook een onvergetelijke vakantie!", zegt Tax.